Binlerce zebra aslanlara yem edilecek

T24 - Kenya'da 2005'ten beri görülmemiş bir operasyonla, binlerce zebra, aslan ve sırtlanlara yem olmaları için başka bir bölgeye nakledilmeye başladı.



Soysambu doğal parkında yaşayan zebraları, kuraklığın pençesindeki Amboseli parkına naklederek oradaki doğal dengenin bozulmasını önlemeyi kararlaştıran yetkililer, bu sabah operasyona başladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler Soysambu parkı üzerinde uçmaya ve zebraları 300 km güneydeki Amboseli bölgesine "kışkışlamaya" başladı. Bir yandan da yakalanabilen zebralar kamyonlara dolduruluyor.

28 Şubata kadar sürecek operasyonla yaklaşık 7 bin zebra Amboseli'ye sevk edilmiş olacak.

Bu operasyonla, etobur avcıların av bulamaz hale geldiği Amboseli'de otçul hayvan sayısı artırılarak, doğal park civarında yaşayan köylülerin hayvan sürülerine aslan ve sırtlanların saldırılarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Amboseli'de geçen sene kuraklık yüzünden binlerce zebra ve antiloplar telef olunca, etçil yırtıcılar av bulamaz hale düşmüştü. Bir yetkili, "Bu kitlesel hayvan ölümleri, parktaki etçil-otçul dengesini alt üst etti, aslanlar ve sırtlanlar karınlarını doyuramaz hale geldi" dedi ve diğer bölgelerden hayvanların getirilmesiyle, bölgede hayvan nüfusu arasındaki dengenin yeniden sağlanacağını belirtti.

2005 yılında da benzer bir operasyon yapılmış ve 400 kadar fil, Hint okyanusu sahilindeki bölgelerinden ülkenin iç kesimlerine nakledilmeye başlamış, ancak yeni "evlerindeki" kuraklık, fillerin hayatını tehdit edince operasyona son verilmişti.