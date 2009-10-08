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Dünya

Saç boyasıyla çakma zebra yaptılar

Gazze'de bir hayvanat bahçesi zebra getirtemeyince çareyi 2 beyaz eşeği saç boyasıyla zebraya çevirmekte buldu.

08 Ekim 2009 03:00

Gazze'de bir hayvanat bahçesi zebra getirtemeyince çareyi 2 beyaz eşeği saç boyasıyla zebraya çevirmekte buldu.

Daha önce hiç zebra görmeyen çocukları memnun etmenin yolunu iki beyaz eşeği siyah şeritlerle boyayarak zebraya benzetmekle bulduğunu bildiren Barguti, gerçek zebrayı İsrail’in ablukası altındaki Gazze’ye Mısır sınırındaki tünelleri kullanarak getirmenin çok pahalıya çıkacağını, zebra getirmenin bedelinin 40 bin dolar olacağını söyledi.

Marah Land hayvanat bahçesinin sahibi Barguti’nin kızı Nidal da iki dişi eşeğin boyanmasını istemedikleri yerlerini çizgi çeker gibi yapışkan bantla kapattıklarını, ardından da boya fırçasıyla boşluklara kadın saç boyası uyguladıklarını ifade etti.

Nidal Barguti, eşekleri ilk olarak normal boyayla boyadıklarını, ancak hayvanların iyi görünmediğini kaydetti.

Bargutilerin hayvanat bahçesine giriş ücreti ise bir otobüs dolusu çocuk için sadece 15 dolar.

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