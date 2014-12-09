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Dünya

Zarrab'ın ilişkisi olduğu iddia edilen Babek Zercani, İran'daki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alındı

İran'daki yolsuzluk operasyonunda 20 kişi gözaltında...

09 Aralık 2014 12:02

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad döneminde yapılan yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili aralarında önceki hükümetten üst düzey bürokratların da olduğu 20 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Türkiye'de Reza Zarrab ile de ilişkisi olduğu iddia edilen Babek Zencani isimli işadamı, yolsuzluk soruşturmalarının odağında bulunuyor.

İran resmi haber ajansı İRNA'nın haberine göre, İstihbarat Bakanı Mahmud Alevi, Ahmedinejad döneminde yapıldığı tespit edilen yolsuzlukla ilgili olarak aralarında önceki hükümetten üst düzey bürokratların da bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığını, 30 kişinin ise ifade vermek üzere adli mercilere davet edildiğini söyledi. Alevi, gözaltına alınan 20 kişiden 3'ünün tutuklandığını belirtti.

Tutuklananların kimliği hakkında bilgi vermeyen Alevi, soruşturmaların devam ettiğini belirterek, soruşturmanın ayrıntılarını daha sonra kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

Babek Zencani isimli işadamı, yolsuzluk soruşturmalarının odağında bulunuyor. İran'da 70'e yakın şirkette hisseleri bulunan Zencani, satılan petrolden elde edilen geliri İran Merkez Bankası'na eksik aktarmakla suçlanarak tutuklanmıştı. İran basınında, Ahmedinejad döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı Muhammed Rıza Rahimi'nin de Zencani ile bağları olduğu haberleri yer almıştı.

İran Petrol Bakanı Bicen Namdar Zengene, Zencani'nin ülkeyi 2,5 milyar dolardan fazla zarara soktuğunu belirterek, bu dosyalardan başka, biri 2,5 milyar avro diğeri ise 1,5 milyar dolar olmak üzere iki yolsuzluk dosyasının daha olduğunu açıklamıştı.

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