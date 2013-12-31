T24 LogoT24 Logo
Gündem

Gözaltındaki İranlı işadamı Babek Zencani tutuklandı

Rıza Sarraf'ın iş ortağı Babek Zencani tutuklanarak cezaevine kondu

31 Aralık 2013 14:26

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyon İran'a sıçradı. Türkiye'de tutuklanan Rıza Sarraf ile iş ortağı olan Babek Zencani İran'da cezaevine gönderildi.

Türkiye ’deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında adı geçen bazı İranlı işadamlarının ülkeye uygulanan yaptırımlar sayesinde kısa sürede servet kazandığı iddiasının ardından, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptırımlardan haksız kazanç elde edenlerin soruşturulması için düğmeye bastı. Tahran Savcılığı, Türkiye’deki soruşturma kapsamında tutuklanan işadamı Rıza Sarraf’ın (Reza Zarrab) İran’daki iş ortağı Babek Zencani'nin cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Daha önce İran meclisindeki 12 milletvekili, Cumhurbaşkanı Ruhani’ye gönderdikleri bir mektupta, Babek Zencani’nin yolsuzluk yaptığına dair yeterli kanıtların mevcut olduğunu belirterek Zencani hakkında soruşturma talebinde bulunmuşlardı. Zencani ise suçlamaları ret ediyor.

İran hükümeti yaptırımlara karşı bazı işadamlarına petrol ve doğalgaz satışı için bazı imtiyazlar sağlıyor. 39 yaşındaki Zencani’nin, ortağı Zerrab aracılığıyla Türkiye’ye altın karşılığında petrol ve doğalgaz satarak, 13.5 milyar dolarlık servete sahip olduğu öne sürülüyor.

 

ETİKETLER

babek zencanirıza sarrafyolsuzluk ve rüşvet operasyonuiranhaber

İlgili Haberler

Rıza Zarrab'ın ortağı Babek Zencani İran'da gözaltına alındı

Zencani'nin, Türkiye'de rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı Reza Zarrab'ın ortağı olduğu iddia ediliyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24