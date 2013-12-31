Gözaltındaki İranlı işadamı Babek Zencani tutuklandı

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyon İran'a sıçradı. Türkiye'de tutuklanan Rıza Sarraf ile iş ortağı olan Babek Zencani İran'da cezaevine gönderildi.

Türkiye ’deki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında adı geçen bazı İranlı işadamlarının ülkeye uygulanan yaptırımlar sayesinde kısa sürede servet kazandığı iddiasının ardından, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptırımlardan haksız kazanç elde edenlerin soruşturulması için düğmeye bastı. Tahran Savcılığı, Türkiye’deki soruşturma kapsamında tutuklanan işadamı Rıza Sarraf’ın (Reza Zarrab) İran’daki iş ortağı Babek Zencani'nin cezaevine gönderildiğini duyurdu.

Daha önce İran meclisindeki 12 milletvekili, Cumhurbaşkanı Ruhani’ye gönderdikleri bir mektupta, Babek Zencani’nin yolsuzluk yaptığına dair yeterli kanıtların mevcut olduğunu belirterek Zencani hakkında soruşturma talebinde bulunmuşlardı. Zencani ise suçlamaları ret ediyor.

İran hükümeti yaptırımlara karşı bazı işadamlarına petrol ve doğalgaz satışı için bazı imtiyazlar sağlıyor. 39 yaşındaki Zencani’nin, ortağı Zerrab aracılığıyla Türkiye’ye altın karşılığında petrol ve doğalgaz satarak, 13.5 milyar dolarlık servete sahip olduğu öne sürülüyor.