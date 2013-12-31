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Rıza Zarrab'ın ortağı Babek Zencani İran'da gözaltına alındı

Zencani'nin, Türkiye'de rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı Reza Zarrab'ın ortağı olduğu iddia ediliyor

31 Aralık 2013 00:28

İran'ın Fars haber ajansı, İran Adalet Bakanlığı'na dayandırarak verdiği haberinde, Türkiye'de rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan işadamı Reza Zarrab'ın ortağı olduğu iddia edilen Babek Zencani’nin gözlatına alındığını duyurdu. Haberde, bir grup parlamenterin İranlı işadamı Zencani'nin adının bir takım yolsuzluklara karıştığı ve bu konuda soruşturma başlatılması yönünde talepte bulundukları bilgisine yer verildi.
İran kaynakları, gerekçe olarak İran'a yönelik yaptırımlar sonucu Zencani'nin İran petrollerini karaborsada satmasını ve bu satıştan elde ettiği parayı kendisine saklaması olarak gösterdi.
İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, ünlü milyarderin büyük olasılıkla Merkez Bankası ve Petrol Bakanlığı'na olan borcunu ödemediği ve evrakta sahtecilik suçlamalarından dolayı gözaltına alındığını yazdı.  Daha önce İranlı bazı yetkililer, Zencani'nin sattığı petrol karşılığı devlete 2.06 milyar Euro borcu olduğunu ve bunu ödemediğini kaydetmişti. Zencani ise bu konudaki suçlamaları reddederek borcunu ödediğini ifade ediyor.      
İran'daki birçok haber ajansı söz konusu gelişmeyi flaş haber olarak aktarırken, Zencani'nin patronu olduğu Sorinet Holding'den bu konuda hala bir açıklama yapılmadı.  Önceki gün İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yardımcısı İshak Cihangiri'ye gönderdiği bir mektupta, "Ülkeye uygulanan yaptırım koşullarından kötü yönde faydalanarak haksız ve izah edilemeyecek şekilde servet biriktirenlerin belirlenmesi ve cezalandırılması için gerekli eylemlerin yapılması" talimatını vermişti. Ruhani, yapılacak eylemlerle ilgili raporun bir ay içerisinde kendisine sunulması talep etmişti.  
Geçen hafta da İran meclisindeki 12 milletvekili, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye gönderdikleri bir mektupta, Babek Zencani'nin yolsuzluk yaptığına dair yeterli kanıtların mevcut olduğunu belirterek Zencani hakkında soruşturma talebinde bulunmuşlardı. 

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