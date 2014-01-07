Babek Zencani: İran'a uygulanan ambargoya rağmen yıllarca para aktardım

Türkiye’yi sarsan yolsuzluk operasyonunda tutuklanan İran asıllı Reza Zarrab’ın iş ortağı olduğu ilan edilen ve geçen hafta tutuklanan İranlı işadamı Babek Zencani, Facebook sayfasında yayınladığı ve tutuklama kararına karşı kendini savunduğu yazısında yıllarca İran’a uygulanan BM ambargosunu deldiğini itiraf etti.

Zencani, tutuklanmadan iki gün önce yazdığı ‘Gerçek nedir’ başlıklı yazısında; “İran Merkez Bankası’na ve İran Ulusal Petrol Şirketi’ne uygulanan ambargoya rağmen buralara yıllarca para aktardım. Ambargoyu delerek kendi şirketlerimin ve yurtdışında ortaklığım bulunan şirketlerin kara listeye alınmasını göze aldım. Eğer Amerikalıların eline düşseydim kendimi Guantanamo’da bulurdum” dedi.

'İran, Etiyopya olur'

Facebook sayfasına yazdığı yazıda “Tutuklanırsam İran Etiyopya olur” diyen Zencani, “İran Merkez Bankası’na ve Petrol Bakanlığı’na konulan ambargoya karşın buralara iki milyar dolar aktarmayı başardım. Ancak bazı çevreler bu durumu aleyhime kullanarak benimle şahsi hesaplaşmaya gidiyorlar” diye yazdı. Birleşmiş Milletler ve ABD tarafından İran’a uygulanan ambargoyu delerek kendisinin de büyük risk aldığını savunan Zencani, “Amerikalılar bu paraların bu ülkeye intikalini istememesine rağmen bu paralar bu ülkeye girdi. Kendi şirketlerimin ve yurtdışında ortaklığım bulunan şirketlerin kara listeye alınması ve hatta Avrupa’ya gidişimin bile yasaklanması pahasına bu işi yaptım. Şimdi meclisteki sayın vekillere soruyorum; hangi işadamı dünyanın her yerinde banka hesaplarına ve mallarına el konulacağı ve dünyayla ilişkisinin kesileceği böyle bir riski göze alırdı?” dedi.

BM ve ABD tarafından İran’a uygulanan yaptırımları delerek Türkiye’ye altın karşılığında petrol ve doğalgaz sattığı öne sürülen ülkenin en ünlü ve zengin işadamlarından Zencani, geçen hafta İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin talimatıyla tutuklanmıştı.