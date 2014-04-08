Babek Zencani: Tek başıma çalışmadım

İran'da milyar dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan ve Reza Zarrab'ın ortağı olduğu iddia edilen işadamı Babek Zencani’nin, dosyasıyla ilgili parlamentoda kurulan araştırma komisyonunum üyesi milletvekili Emir Abbas Sultani, ünlü işadamının tek başına çalışmadığını itiraf ettiğini öne sürdü.

Sultani, “Babek Zencani, büyük bir grubun desteğiyle çalıştığını ve tek başına olmadığını itiraf etti" dedi.

İranlı parlamenter, ünlü işadamının kim veya kimlerle birlikte çalıştığı sorusunu, dosyadaki hukuki nedenlerden dolayı açıklayamayacağını belirtti.

Sultani, "Zencani itiraf etmeden önce de tüm yolsuzluk ve hileleri tek başına yapamayacağı ve arkasında güçlü bir teşkilatının olduğu inancındaydık. Araştırma ilerledikçe yapılan sahtekârlıkların boyutunun çok daha geniş kapsamlı olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Paraları yurt dışına çıkarmış

İran parlamentosundaki ekonomik yolsuzlukla mücadele komisyonu üyesi milletvekili İzetullah Yusufyan ise ünlü milyarder Zencani'nin İran içindeki tüm nakit varlığını yurt dışına çıkardığını öne sürdü. 'Yolsuzluk ve evrakta sahtecilik' yaparak devleti dolandırmak suçlamalarıyla 30 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine konulan Zencani'nin İran devletine 2 milyar Euro'nun üzerinde borcu bulunuyor.

