Zarrab'ın avukatı: Gündeş henüz boşanma davası açmadı

Geçen mart ayında karısı Ebru Gündeş ve çocuğuyla ABD’nin Miami Kenti’ne geldiği gün havalimanında FBI tarafından gözaltına alınan ve İran yaptırımlarını ihlal, ABD’yi dolandırmak, karapara ve bankacılık sahtekârlığı suçlarından tutuklanıp 75 yıl hapis istemiyle yargılanan İran kökenli Türk işadamı Reza Zarrab’ın (33) New York’ta süren davasına devam edildi. Bu seferki duruşmayı Zarrab’ın İstanbul’da bulunan babası Hüseyin Zarrab dahil tüm Zarrab Ailesi’nin avukatlığını üstlenen, Ebru Gündeş’le boşanması sürecinde Reza Zarrab’ı temsil edecek olan Şebnem Eriş de salonun ön sırasından izledi. Eriş, Gündeş’in henüz bir boşanma davası açmadığını, Zarrab ve Gündeş’in aralarında daha önce yapılmış bir mal paylaşımı anlaşması olduğunu, çocuklarının velayeti için ise görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, iki saat geç başlayan duruşmada ilk sözü, İran yaptırımları konusunda uzman, Zarrab’ın savunma ekibinden avukat Paul Clement aldı. Ve Zarrab’a yönelik suçlamaların İran yaptırımlarını ihlal ve bankacılık sahtekârlığı olmak üzere iki temel eksende geliştiğini, ancak Zarrab ABD vatandadaşı olmadığından ve Zarrab’ın gerçekleştirdiği, New York Başsavcısı Preet Bharara’nın hazırladığı iddianameye konu para transferlerinin ABD yargısının yetki alanına girmediğini, ayrıca bu transferler sonucu Amerikan bankalarının bir zarar yaşamadıklarını iddia ederek bu iki temel suçlamanın düşürülmesini talep etti. Clement, bu talebin mahkemece kabul edilmesi halinde bu ikisine bağlı gelişen karapara ve ABD’yi dolandırma suçlamalarının da otomatikman düşürülmesini istedi.

Ardından Zarrab’ın savunma ekibine liderlik eden avukat Benjamin Brafman söz aldı. O da gözaltına alındığı gün Zarrab’ın telefon şifresini gümrük memurlarına verirken haklarının ihlal edildiğini öne sürüp, bu nedenle Zarrab’ın telefonundan elde edilen delillerin yok sayılmasını istedi.

23 Ocak'ta jüri karşısına çıkacak

Savcılık adına konuşmayı ise Bharara’nın yardımcısı Michael Lockard yaptı. Lockard, ilgili yasalardan ve daha önceki mahkeme kararlarından emsaller vererek Zarrab’a yönelik suçlamaların geçerli olmasını istedi. Yaklaşık iki saat süren sözlü savunmaların ardından Berman duruşmayı sona erdirdi. Zarrab’ın avukatlarının talepleriyle ilgili ne zaman karar vereceğine dair ise bir açıklama yapmadı. Eğer savunma ve başsavcılık arasında bir anlaşma olmazsa, Zarrab’ın 23 Ocak 2017’de jüri karşısına çıkarılması bekleniyor.

Boşanma davası yok

Zarrab Ailesi’nin avukatı Şebnem Eriş, davayla ilgili gelişmeler nedeniyle son iki aydır New York’a gelip gittiğini belirterek Ebru Gündeş’in henüz bir boşanma davası açmadığını, Zarrab ve Gündeş’in aralarında daha önce yapılmış bir mal paylaşımı anlaşması olduğunu, çocuklarının velayeti için ise görüşmelerin devam ettiğini söyledi.



Eriş, anlaşmalı boşanmalarda Türk mahkemeleri her iki tarafın da mahkeme salonunda bulunmasını istediğinden, Zarrab’ın halen New York’ta hapiste tutuluyor olmasının durumu karmaşıklaştırdığını belirtti.