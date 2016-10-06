Reza Zarrab'ın ABD'deki duruşması sona erdi

Kara para aklama, bankacılık sahtekârlığı ve ABD'nin İran'a karşı uyguladığı yaptırımları delme suçlamalarıyla ABD’de tutuklu olarak yargılanan İran asıllı iş adamı Reza Zarrab, bugün Türkiye saatiyle 17.30'da yargıç karşısına çıktı. Davanin Hâkimi Richard Berman, kararını daha sonraki bir tarihte açıklayacak.

DHA'^da yer alan habere göre, Reza Zarrab, avukatları aracılığıyla davanın temelden düşürülmesi, 50 milyon dolar kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma, 'reddi hakim' taleplerinde bulunmuş, bu taleplerin hepsi de davaya bakan Yargıç Richard Berman tarafından geri çevrilmişti.

New York'un Manhattan bölgesinde kalmakta olduğu, mahkeme binasına yeraltından tünellerle bağlı olan cezaevinden sabah saatlerinde alınan Zarrab, mahkeme binasına getirildi. Zarrab, Türkiye saati ile 17.30'da Yargıç Berman'ın karşısına çıktı.

Mart ayında, ABD'nin Miami kenti havalimanına indiğinde, şu anda boşanma sürecinde bulunduğu eşi Ebru Gündeş de yanındayken gözaltına alınan, New York'a getirildikten sonra mahkeme kararı ile tutuklanan Sarraf hakkında toplam 75 yıl hapis cezası isteniyor.

Duruşma sona erdi

New York'ta tutuklu bulunan Reza Zarrab'ın 'davanın iptali ve delillerin geçersiz sayılması' taleplerine ilişkin duruşmada hakim Richard Berman, kararını daha sonraki bir tarihte açıklayacak.