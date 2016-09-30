Reza Zarrab'ın talebine ret kararı

ABD'de tutuklu yargılanan İran asıllı işadamı Reza Zarrab’ın ‘reddi hakim’ kararına ret cevabı verildi. Talep, davaya bakan Yargıç Richard Berman tarafından reddedildi.

Talebe gerekçe olarak hâkim Richard Berman'ın 2014'te Türkiye'de yaptığı konuşmayla tarafsızlığını yitirmiş olduğu iddiasıydı. Zarrab'ın avukatlarının dilekçesinde ayrıca hâkim Richard Berman'ın 2014'te Türkiye'de katıldığı toplantının organizatörleri arasında bulunan bazı avukatların şu anda 15 Temmuz darbe girişimi kapsamında gözaltına alındığı da hatırlatılmıştı.

Reza Zarrab'ın reddi hâkim talebi dilekçesinde iki yıl önce İstanbul'a gelen Richard Berman'ın, 17-25 Aralık soruşturmalarının başlamasının ardından savcıların görevden alınmasını eleştirdiği ve 'Oyunun ortasında kuralları değiştiremezsiniz' dediği ifade ediliyordu.

Dilekçede ayrıca Berman'ın "Türkiye'de hukukun üstünlüğü saldırı altında" dediği de belirtilmişti.

İran'a uygulanan yaptırımların etrafından dolaşmakla suçlanan Reza Zarrab'ın avukatları, reddi hâkim dilekçesinde Berman'ın bu sözleriyle tarafsızlığını yitirdiğini savunmuştu.

17 - 25 Aralık soruşturmaları kapsamında Türkiye'de gözaltına alınan Reza Zarrab, 'hükümet yetkililerine rüşvet vermekle' suçlanmıştı. Daha sonra hakkındaki tüm suçlamalar geri çekilmiş ve Zarrab serbest bırakılmıştı.

Reza Zarrab daha önce 50 milyon dolarlık bir kefalet karşılığı tutuksuz yargılanma talebi iletmiş, ancak Berman bu talebi reddetmişti.