Zarrab krizinin perde arkasında mektup çıktı

Pazar günü iki bakanın elinden ihracat ödülü alan Reza Zarrab’ın TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi imzalı mektupla törene ‘şahsen’ davet edildiği ortaya çıktı.

Türkiye günlerdir Reza Zarrab’ın aldığı ‘ihracat rekortmeni’ ödülü ile o ödülü takdim eden kabinenin iki bakanını konuşuyor. 17 Aralık operasyonunda gözaltına alınan ve daha sonra serbest kalan Reza Zarrab’ın İran’a mücevher ihracatı ile aldığı ödül sonrasında farklı tepkiler gelmişti. Zarrab’a ödül takdim eden iki bakandan Nihat Zeybekci, “Bahsi geçen şirket birinci olmuş. O ana kadar bilmiyorduk, bilseydik ne olurdu bilmiyoruz. Ekonomi Bakanı olarak vicdanen rahatsız olmadım” demişti. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise yaptığı açıklamada, “Bir oldu-bittiyle karşılaştık. Keşke bu töreni düzenleyenler kime ödül vereceğimizi bize önceden söylemiş olsalardı. Önceden bu isme ödül vereceğimi biliyor olsaydım o karenin içinde yer almazdım ve bu karenin ortaya çıkmış olması, bu fotoğrafın ortaya çıkması, inanın ki herhalde en çok bana rahatsızlık vermiştir” demişti.

Hürriyet’ten Fırat Alkaç’ın haberine göre, kamuoyunda oluşan tepkiler sonrasında Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) yapılan açıklamada ise “Ödül alacak şirketler tamamen resmi kayıtlardaki ihracat performanslarına göre belirlenmektedir. Şirketler ise, adlarına ödül alacak kişileri kendileri bildirmektedir. Sahnede ödül veren Devlet protokolümüz ise kime ödül vereceklerini önceden bilmemektedir” denilmişti.

Tüm bu gelişmelerden sonra TİM çatısı altındaki bir birlik başkanı da açıklama yapmış ve “TİM yönetiminden Zarrab’ı arayıp, ‘Törene siz gelmeyin’ diyenler olmuş. Ancak, anlaşılan o ki Zarrab, öyle bir fotoğrafta yer almayı planlamış, özellikle törene kendisi katılmış” iddiasında bulunmuştu.

Ancak dün ortaya çıkan bir belge Reza Zarrab’ın diğer şirketlere gönderilen aynı mektupla ‘şahsen’ davet edildiğini ortaya koyuyor.

Reza Zarrab’ın şahsına gönderilen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi imzalı mektupta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla ihracatçıların ödüllendirileceği vurgulandıktan sonra aynen şu ifade yer alıyor:

“Ödül törenimizde firmanız adına ödül almak üzere sizleri şahsen aramızda görmekten memnuniyet duyacağımızı belirtir, bu vesile ile tebrik eder ve başarılarınızın artarak devamını dilerim.”

Davet mektubunda ödül alacak kişi ve beraberlerindekilerin 17 Haziran’a kadar TC kimlik numaraları ve cep telefonu numarası ile iletilmesi gerektiği de vurgulanıyor.

Kulislere yansıyan TİM üyelerinin Zarrab’a ‘gelme’ dediklerine ilişkin yorumlar sonrası TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin, Reza Zarrab’ı diğer şirketlerin yönetim kurulu başkanları gibi neden ‘şahsen’ davet ettiği ise merak konusu.

Çünkü, TİM’in Zarrab’a ilişkin hassasiyet oluşabilir kaygısından hareketle davet mektubunda ‘şahsen’ ifadesi yerine ‘...firmanız adına bir yetkiliyi aramızda görmekten memnuniyet duyacağımızı belirtir...’ ifadesini kullanmadığı görülüyor.