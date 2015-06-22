Bakan Zeybekci ‘kendisini muhatap almam’ dediği Reza Zarrab’a elleriyle ödül verdi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi 22. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreninde adı yolsuzluk iddialarına karışan iş adamı Reza Zarrab’a ödül verildi. 17-25 Aralık soruşturmalarının kilit ismi olarak gösterilen Zarrab, ödülünü Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı. Tepki toplayan ödül ile ilgili açıklama yapan Kurtulmuş ve Zeybekci, Zarrab’ı tanımadıklarını ve törende kime ödül vereceklerini bilmediklerini ifade etti.

Ödül töreni sırasında çekilen fotoğraf akıllara Zeybekci’nin Reza Zarrab ile ilgili yaklaşık 1 sene önce yaptığı açıklamaları getirdi. Zeybekci, "Cari açığın yüzde 15'ini ben kapattım" diyen Zarrab’a “kendisini muhatap almam” diye tepki göstermişti.

TİM: Ödüller resmi kayıtlara göre verildi

Konuya ilişkin ilk açıklama ödül sahibi Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden geldi. Ödüllerin resmi kayıtlara göre verildiğini belirten İhracatçılar Meclisi’nin açıklamasında “Devlet protokolümüz kime ödül vereceklerini önceden bilmemektedir” denildi. İhracatçılar Meclisi’nin açıklaması şöyle:

"Türkiye İhracatçılar Meclisimizin bugün gerçekleştirilen 22. Olağan Genel Kurulu'nda geleneğimiz olduğu üzere ödül töreni yapılmıştır. 2014 yılı ihracat verilerine göre Türkiye geneli ilk 10 firmanın yanı sıra, 26 farklı sektörde faaliyet gösteren ihracatçıların ilk üçüne başarı ödülleri verilmiş, bu şekilde toplam 78 ihracat ödülü sahibini bulmuştur.

Ödül alacak şirketler tamamen resmi kayıtlardaki ihracat performanslarına göre belirlenmektedir. Şirketler ise, adlarına ödül alacak kişileri kendileri bildirmektedir. Sahnede ödül veren Devlet protokolümüz ise kime ödül vereceklerini önceden bilmemektedir ve şirketlere ödül verme amacıyla protokol sırası gözetilerek 3.'ler, 2.'ler ve 1.'ler şeklinde devam eden akışa göre ödülleri takdim etmek üzere sahneye davet edilmektedirler. Bugün de ödüller protokol konuklarımız tarafından bu teamüle uygun şekilde takdim edilmiştir.”

Zeybekci ‘Kendisini muhattap almam’ dediği Zarrab’a ödül verdi

Reza Zarrab'ın katıldığı bir televizyon programında, "Cari açığın yüzde 15'ini ben kapattım" sözüne “kendisini muhattap almam” diyerek tepki gösteren Ekonomi Bakanı Zeybekci ise ödül nedeniyle vicdanen rahatsız olmadığını söyledi. Zeybekci "Bazı şeyleri bence çok iyi değerlendirmek lazım. Adı geçen şirketin yönetim kurulu başkanını daha dün gördüm, simaen de bilmem. Oradaki listeyi belirleyen devlet değildir, sektör seçmiştir. Bahsi geçen şirket sektöründe birinci olmuş. O ana kadar da bunu bilmiyorduk, bilseydik ne olurdu bilmiyoruz. Eğer Türkiye'de siyasilerin kimlerle yan yana olacağı ya da olmayacağı yönünde şeyler söyleniyorsa, bu son derece yorucu bir süreç olur. Ben Ekonomi Bakanı olarak ilk kez gördüğüm bir şahıstan, vicdanen de rahatsız olmadım” açıklamasını yaptı.

Kurtulmuş: Zarrab’a ödül verileceğini bilseydim, bu karede yer almazdım

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, dün Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde Reza Zarrab’ın şirketi Volgam'ın ödül almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Zarrab'a ödül vereceğimi bilseydim o karenin içinde yer almazdım, çok üzüldüm!" dedi. Kurtulmuş, 21 Ocak 2011’de Has Parti’nin kuruluşu ile ilgili yaptığı bir açıklamada yolsuzluklar için "Yani kamu kaynakları ile zenginleşmeyeceğiz. Bizim partimizde hiçbir şekilde Karunlaşmaya gelmeyeceğiz. Kamu malını yemeyecek, yedirtmeyeceğiz. Bizim partimizin zengini, bizim partimizin hırsızı olmayacaktır. Firavunlaşmayacağız. İktidarı halkın üzerinde güç ve zulüm aracı olarak görmeyeceğiz. İnançlarımızı, dini değerlerimizi siyaset için istismar etmeyecek, istismar ettirmeyeceğiz. Bu 3 hususu başardığımız taktirde zaten bu ülkede adalet olacaktır, kardeşlik olacaktır, bu ülkede refah sağlanacaktır" demişti.

Kurtulmuş’un ödül töreni ile ilgili açıklaması şöyle:

''Kime ödül vereceğimizi bilmiyorduk. Hayatımda hiç görmediğim yolda görsem tanır mıyım tanımaz mıyım bilmediğim isimle orada oldu bitti ile karşılaştık. Keşke töreni düzenleyenler bize önceden kime ödül vereceğimizi söylemiş olsalardı. Önceden bu isme ödül vereceğimi biliyor olsaydım o karenin içerisinde yer almazdım. Bu fotoğrafın ortaya çıkması herhalde en çok beni üzmüş ve bana rahatsızlık vermiştir. Keşke bu karenin içerisinde yer almasaydım.''