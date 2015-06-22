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Numan Kurtulmuş: Zarrab'a ödül vereceğimi bilseydim o karenin içinde yer almazdım, çok üzüldüm!

Bakan Zeybekci ise, Zarrab pozu için 'Vicdanen rahatsız değilim' demişti

22 Haziran 2015 18:28

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, dün Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde Reza Zarrab’ın şirketi Volgam'ın ödül almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, "Zarrab'a ödül vereceğimi bilseydim o karenin içinde yer almazdım, çok üzüldüm!" dedi.

Aynı kare içinde yer alan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise, "O karede yer almaktan herhangi bir rahatsızlık duymadım" açıklaması yapmıştı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

''Kime ödül vereceğimizi bilmiyorduk. Hayatımda hiç görmediğim yolda görsem tanır mıyım tanımaz mıyım bilmediğim isimle orada oldu bitti ile karşılaştık. Keşke töreni düzenleyenler bize önceden kime ödül vereceğimizi söylemiş olsalardı. Önceden bu isme ödül vereceğimi biliyor olsaydım o karenin içerisinde yer almazdım. Bu fotoğrafın ortaya çıkması herhalde en çok beni üzmüş ve bana rahatsızlık vermiştir. Keşke bu karenin içerisinde yer almasaydım.''

 

'Uzlaşma ile bir hükümet kurulacağını düşünüyorum'

 

Erken seçim ve koalisyon senaryolarıyla ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Benim gönlümden geçen değil, şartlar önemli. Hiçbir partinin kırmızı çizgi dayatması olmamalı. Ben uzlaşma ile bir hükümet kurulacağını düşünüyorum" dedi. "Erken seçimin en uzak ihtimal olduğunu düşünüyorum" diyen Kurtulmuş, "7 Haziran'da millet bize koalisyon görevi verdi. Bir koalisyon modeli mutlaka denenecektir" ifadesini kullandı. 

 

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