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Rıza Sarraf'a ihracat ödülü verildi

Sarraf'a ödülünü; Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi verdi

21 Haziran 2015 19:54

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Türkiye İhracatçılar Meclisi 22. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreni gerçekleştirildi. DHA'da yer alan habere göre, törende 17 Aralık soruşturmasının kilit ismi Rıza Sarraf'a ihracata katkılarından dolayı ödül verildi.

Mücevher sektöründeki ödülü Volgam Gıda Dış Ticaret Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Sarraf, ödülünü Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı. 

Rıza Sarraf, 17 Aralık 2013 tarihinde üç bakan oğluyla birlikte rüşvet ve kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. 28 Şubat 2014'te de tahliye edilmişti. 

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