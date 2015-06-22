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Bakan Zeybekci'den Zarrab'a ödül açıklaması: Vicdanen hiç rahatsız olmadım

'Reza Zarrab'ı daha dün gördüm, simaen de bilmem!'

22 Haziran 2015 15:28

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dün Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde Reza Zarrab’ın şirketi Volgam'ın ödül almasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Zeybekci, 'Bahsi geçen şirket birinci olmuş. O ana kadar bilmiyorduk, bilseydik ne olurdu bilmiyoruz. Ekonomi Bakanı olarak vicdanen rahatsız olmadım' dedi.

Zeybekci'nin TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekonomi Bakanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle: 

 

Zarrab'ın ödül alması

 

"Bazı şeyleri bence çok iyi değerlendirmek lazım. Adı geçen şirketin yönetim kurulu başkanını daha dün gördüm, simaen de bilmem. Oradaki listeyi belirleyen devlet değildir, sektör seçmiştir.

 

‘O ana kadar bilmiyorduk, bilseydik...’

 

Bahsi geçen şirket sektöründe birinci olmuş. O ana kadar da bunu bilmiyorduk, bilseydik ne olurdu bilmiyoruz. Eğer Türkiye'de siyasilerin kimlerle yan yana olacağı ya da olmayacağı yönünde şeyler söylüyorsa, bu son derece yorucu bir süreç olur.

 

‘Rahatsız olmadım’

 

Bence bizim açımızdan ekonomi bakanı olarak ilk kez gördüğüm bir şahıstan, vicdanen de rahatsız olmadım.

 

Koalisyon açıklaması

 

Partiler yavaş yavaş açıldı, sıkı yumruklar açıldı, daha yumuşak açıklamalar yapılmaya başlandı. Koalisyon yolunda ilerlemeye gidiliyor. Bir vatandaş olarak, MHP ile koalisyon daha olası görünüyor."

 

Merkez Bankası açıklaması

 

Merkez bankası’nın yarınki kararına yönelik de konuşan Zeybekci, şöyle devam etti:

“Merkez Bankası’nın elinin hükümetin kurulmasıyla birlikte daha da kolaylaşacağına inanıyorum. Siyasi istikrarın devam etmesiyle, MB’nin de işi kolaylaşacak.”

 

‘Düşük faiz görüşüm devam ediyor’

 

Zeybekci, "Faizin indirilmesi konusundaki görüşümü koruyorum" dedi.

 

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