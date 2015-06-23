TİM Başkanı'ndan 'Reza Zarrab' yorumu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende , Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin elinden plaket alan Reza Zarra’ın ödül almasıyla ilgili TİM Başkanı Mehmet Büyükelçi "Böyle bir olay ile gündeme gelmek istemezdik. Olayın bu şekilde politize edilmesi doğru değil” ifadelerini kullandı.

Posta gazetesinden Çağrı Bilgin’in haberine göre Sarraf, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği törene plaket almak için bir yöneticisini gönderme kararı aldı. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılacağını öğrenen Sarraf törene kendisi gelme kararı aldı. Gazetenin haberine göre Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş ve Bakan Zeybekçi sahneye çıkana kadar kime ödül vereceklerini, hatta Saraf’ın orada olduğu konusunda bilgi sahibi değildi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Zarrab'a ödül verileceğini önceden bilmediğini ve önceden kime ödül verileceğini bilseydi o karenin içinde yer almayacağını ifade etmişti. Kurtulmuş şunları söylemişti:

"Ben hayatımda hiç görmediğim, bundan sonra da yolda görsem tanır mıyım tanımaz mıyım bilmediğim bir isimle orada oldu bittiyle karşılaştık. Keşke bu töreni düzenleyenler kime ödül vereceğimizi önceden bize söylemiş olsalardı. Eğer önceden bu isme ödül vereceğimi biliyor olsaydım o karenin içinde yer almazdım. Ve bu karenin ortaya çıkmış olması, bu fotoğrafın ortaya çıkması inan ki herhalde en çok bana rahatsızlık vermiştir. Keşke bu organizasyonun yapanlar bunları daha önceden ayarlamış olsalardı ve bu karenin içinde yer almasaydık."

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada dün yaptığı açıklamada 'Bahsi geçen şirket birinci olmuş. O ana kadar bilmiyorduk, bilseydik ne olurdu bilmiyoruz. Ekonomi Bakanı olarak vicdanen rahatsız olmadım' dedi.