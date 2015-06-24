Selvi: Oldu olacak yolsuzluğun simgesi Zarrab'ın heykelini de dikin!

Yeni Şafak Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Reza Zarrab'ın Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin elinden Türkiye İhracatçılar Meclisi Mücevher İhracatı Şampiyonu plaketi almasına tepki gösterdi. "Rıza Sarraf bir simge oldu. Doğru ya da yanlış, yolsuzluğun simgesi oldu" diyen Selvi, "Bu konuda AK Parti'nin kendi tabanına Türk milletine çok samimi bir özür borcu var. Oysa tam tersi yapılıyor. Milletle dalga geçilir gibi Rıza Sarraf'a plaket veriliyor. Oldu olacak Rıza Sarraf'ın heykelini dikin, 4 bakanı da seçim afişi yapın olsun bitsin bu iş" dedi.

Eski AA Genel Müdürü Kemal Öztürk de Yeni Şafak'taki yazısında "Reza Zarrap'a ödül verilmesi ve sonrasında yapılan açıklamalar tam anlamıyla bir siyasal iletişim krizidir" yorumu yaptı. "Oysa çok basit bir şekilde önlenebilirdi" diyen Öztürk, "Buna benzer, iletişimi iyi planlanmadığı için yaşanan onlarca kriz örneği sayabilirim" ifadesini kullandı.

Selvi'nin Yeni Şafak'ta "Rıza Sarraf’ın heykelini dikin" başlığıyla yayımlanan (24 Haziran 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Tabi AK Parti açısından dakika bir gol bir. 7 Haziran seçim kampanyasının Rıza Sarraf üzerinden yürütüldüğü unutulmuşçasına Cumhurbaşkanı'nın katıldığı törende AK Parti'nin iki Bakanı Rıza Zarrab'a ödül verdi. Tek eksiğimiz Rıza Zarrab'ın ödül almamasıydı. Böylece o da tamamlanmış oldu. Rıza Sarraf bir simge oldu. Doğru ya da yanlış, yolsuzluğun simgesi oldu. Toplum onu öyle gördü. AK Parti'nin oylarının düşmesinin bir nedeni Rıza Sarraf'tı. Seçim sonuçları Rıza Sarraf ve 4 bakanın AK Parti'ye verdiği zararı ortaya koydu. Bu konuda AK Parti'nin kendi tabanına Türk milletine çok samimi bir özür borcu var. Oysa tam tersi yapılıyor. Milletle dalga geçilir gibi Rıza Sarraf'a plaket veriliyor. Başbakan'ın bu durumdan ne kadar üzüldüğünü tahmin edebiliyorum. Hani seçimlerde verilen mesaj alınmıştı. Mesaj böyle mi alındı? Oldu olacak Rıza Sarraf'ın heykelini dikin, 4 bakanı da seçim afişi yapın olsun bitsin bu iş.