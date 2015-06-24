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"TİM yönetiminden Zarrab'ı arayıp, 'Törene siz gelmeyin' diyenler olmuş"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanvekili: Matilt Manukyan yüksek vergi ödediği için devletten kaç kez plaket aldı

24 Haziran 2015 11:20

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altındaki bir birlik başkanının açıklamasına dayandırdığı iddiasına göre, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin elinden Türkiye İhracatçılar Meclisi Mücevher İhracatı Şampiyonu plaketi alan Reza Zarrab'ın aslında törene gelmemesinin istendi, ancak buna rağmen Zarrab, öyle bir fotoğrafta yer almayı planladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanvekili Mustafa Çıkrıkçıoğlu'nu arayan Munyar, şunları aktardı:

“- TİM, firmaların ihracat büyüklüğüne göre plaket veriyor. Zarrab da bu kritere uyuyor. Ayrıca, mahkumiyet de almış değil.

- Ama kamuoyu vicdanında bir mahkumiyet söz konusu değil mi?

- Bizim vicdan mahkumiyetini ölçmemiz söz konusu değil. Öyle bir kriterimiz de yok.

O an aklına genelev patroniçelerine vergi rekortmenliği ödülü verildiği günler geldi:

- Küçümsemek ya da hakir görmek anlamında söylemiyorum ama Matilt Manukyan yüksek vergi ödediği için devletten kaç kez plaket aldı. Orada da kriter verginin miktarıydı.”

Munyar'ın yazısının tamamı için tıklayın.

 

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