Zarrab ile İran'da yolsuzluktan tutuklu Zencani'nin ticari ilişkisini belgeleyen rapor bakanlıkta bekletiliyor!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerinin 11 ay önce tamamladığı “Reza Zarrab” raporunun en dikkat çekici noktası, Zarrab ile İran’da devleti 2.8 milyar dolar dolandırmaktan tutuklu olan Babek Zencani arasındaki para alışverişi oldu. “Babek Zencani ile Reza Zarrab arasında ve şirketleri arasında irtibat var” denilen rapor 11 aydır hiçbir işlem yapılmadan bakanlıkta bekletiliyor.

Hürriyet’ten Arda Akın'ın haberine göre, 17 Aralık soruşturmasının önemli isimlerinden biri olan Reza Zarrab’la ilgili dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın talimatıyla hazırlanan ve çok önemli bilgilerin yer aldığı müfettiş raporu, 8 Ağustos 2014’te tamamlanarak bakanlığa sunuldu. Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Mehmet Eryılmaz imzasıyla hazırlanan ve Rehberlik ve Teftiş Başkanı Zafer Yıldırımlı’nın bakanlık adına kabul ettiği 651 sayfalık inceleme raporunda, Zarrab’ın irtibatlı olduğu 43 şirketin 2011 ve 2013 yılları arasında Türkiye, İran, Çin, BAE ve Rusya arasında gerçekleştirdiği ithalat, ihracat ve para transferleri mercek altına alındı. 11 aydır bakanlıktaki raflarda bekleyen raporla ilgili henüz herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.

942 kilo altın gönderildi

Zarrab’ın sahibi olduğu Royal Denizcilik ve Kıymetli Madenler A.Ş.’nin, 10 Mayıs 2012’de Bank Mellat’ın İstanbul Şubesi’nden Babek Zencani’nin şirketine 5 milyon 100 bin TL aktardığı ifade edildi.

Başmüfettiş Eryılmaz raporunda, Zarrab’a ait Ravanda Ltd’nin Zencani’ye ait SCT CO/SCT Banker isimli şirketlere 2012 yılı içinde tam 942 kilogram altın ihracatı yaptığına dikkat çekerek, “Yapılan tespitlerle Babek Zencani ve firmaları ile Reza Zarrab ve firmaları arasında ticari ilişkiler olduğu görülmüştür” görüşüne yer verdi.

8 milyar dolarlık altın

Türk Parası Kıymetini Koruması Hakkındaki Kanun kapsamında Zarrab’ın şirketlerinin özellikle Dubai, İran ve Rusya’ya ciddi miktarlarda döviz aktarımı yaptığı yer verilen raporda, yüksek miktarda para transferlerinin kuryelerce gerçekleştirilmesine vurgu yapıldı. Bu kapsamda yapılan incelemelerde, Zarrab’ın şirketlerinden Royal Denizcilik ve Kıymetli Madenler A.Ş.’nin 2012-2014 tarihleri arasında sadece İran ve BAE’ne 8 milyar dolar değerinde 151 ton 142 kilo altın ihraç ettiğine dikkat çekildi.

Temizlikçi ve kurye adına şirket

Zarrab’ın, yanında çalışan kuryeler adına paravan şirketler kurduğu yönünde bilgilerin de yer aldığı inceleme raporunda, Kilis’te özel bir şirkette temizlik elamanı olarak çalışan 22 yaşındaki Mehmet Ali A. adına milyon dolarlık ciroları olan anonim şirket kurduğu, yine döviz kuryesi olarak kullanılan Metin C. adına ise 3 milyon TL sermayeli şirket kurduğu anlatıldı. Söz konusu şirketlerin bu kişilere ait olmadığının değerlendirildiği raporda, “Bazı firmaları kuran ya da ortaklığı olan kişilerin, bu firmaları kuracak ve ya ortaklıkları olacak yeterli sermayeleri olmadığı görülmüştür” denildi.

Şüpheli bildirimler

Reza Zarrab’ın sahibi olduğu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nce ödüllendirilen Volgam Gıda ve Dış Ticaret A.Ş.’de müfettişlerin incelemesine tabi oldu. Zarrab’ın, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’tan ödül alarak büyük tartışmalara neden olan şirketiyle ilgili müfettişlere verdiği bilgiler ise kafalarda soru işareti bıraktı. Müfettişler Volgam Gıda ve Dış Ticaret A.Ş’nin Dubai merkezli bir firmaya 110 kilo altın ihracatı yaparak karşılığında 4 milyon 743 bin dolar aldığını resmi belgelerle ortaya koymasına rağmen, Zarrab müfettişlere yazılı olarak yaptığı bildirimde, şirketin sadece gıda ticareti yaptığı anlatıldı. Bu bilgileri değerlendiren müfettişler rapora, Volgam Gıda ile yapılan bildirimlerin şüpheli olduğu değerlendirmesini aktardı.

Zencani iddiaları araştırılmıştı

2013 Ocak ayında ULS havayollarına ait uçakta yakalanan 1.5 ton altınla ilgili müfettişlerin yaptığı incelemede, “Külçe altınların Gana mevzuatına uygun olmayan bir şekilde kaçak olarak yurt dışına çıkartıldığı” ve söz konusu uçağın kiralama bedelinin Babek Zencani’ye ait Kont Grup Kozmetik Ltd. Şti. tarafından ödendiğini ileri sürülmüştü. Zencani, İran’ın ambargo nedeniyle uluslararası dolaşıma sokamadığı paraları, “altınla” ödeme yaparak Reza Zarrab üzerinden Türkiye’ye sokmakla suçlanmıştı

Zencani ile ilişkimiz yok demişti

Zarrab’ın avukatı Babek Zencani ile Zarrab arasında ilişki bulunduğu iddialarını reddetmişti. Avukat Şeyda Yıldırım Zencani ile ilgili İran’da başlatılan soruşturma sonrası, “Bütün İran parlamentosu gelip araştırabilir. İkisi arasında bir ilişki olduğunu söylemek mantıksız. Ortak hiçbir yanları yok” demişti. İran’ın Ankara Büyükelçisi Alireza Bikdeli ise, Zarrab ve Zencani arasında bir bağlantı olduğu konusunda ellerinde belgenin olmadığı yönünde açıklama yapmıştı.