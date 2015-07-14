Ahmet Hakan: Zarrab'ın çektiği tekne fotoğrafını Erdoğan'ın danışmanı Varank mı servis etti?

Takvim gazetesinin iki gün önceki (12 Temmuz 2015) manşetinde yer alan, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürrriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet yazarları Ahmet Hakan ve Mehmet Y. Yılmaz’ın bir teknede görüntülenen fotoğrafı Reza Zarrab'ın çektiğini açıklayan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, "Reza Zarrab adlı sahtekâr, çektiği fotoğrafları, ilk olarak Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank'a mı yollamıştır? Varank bu fotoğrafı Takvim'e servis etti mi; bu soruya bir cevap verebilir mi?" diye sordu.

Bugünkü (14 Temmuz 2015) köşe yazısında teknede çekilen fotoğrafla ilgili üç soru yönelten Hakan, söz konusu fotoğrafın Twitter'da "Ak trol" olarak bilinen Esat Ç. adlı hesaptan servis edilmesine dikkat çekerek, "Varank ile bu hesap arasında bir ilişki var mıdır" sorusuna da cevap aradı.