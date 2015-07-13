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Ahmet Hakan: Takvim'in manşetindeki o fotoğrafı sahtekâr Reza Zarrab çekti!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Takvim'in dünkü manşetinde yer alan fotoğrafı doğruladı

13 Temmuz 2015 12:28

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Takvim gazetesinin dünkü (12 Temmuz 2015) manşetinde yer alan, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Hürrriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sedat Ergin, Hürriyet yazarları Ahmet Hakan ve Mehmet Y. Yılmaz’ın bir teknede çekilmiş fotoğrafı 17 Aralık yolsuzluk operasyonunun kilit ismi İran asıllı iş adamı Reza Zarrab'ın çektiğini öne sürdü.

Takvim'in "Tekne orucu" başlığıyla manşetine taşıdığı söz konusu fotoğraf karesinin içinde yer alan Ahmet Hakan, konuyu bugünkü (13 Temmuz 2015) köşesine taşıdı. Fotoğrafı doğrulayan Hakan, bulundukları teknenin yanında "Zarrab'ın da teknesiyle keyif yaptığını" fark ettiklerini söyledi. "Zarrab denen sahtekâr 'yavuz hırsız' misalı, ne yapsa beğenirsiniz?" diyen Hakan, "Elindeki cep telefonuyla güya çaktırmadan bizim fotoğraflarımızı çekiverdi" ifadesini kullandı. Ahmet Hakan şöyle devam etti:

"Sahtekârın çektiği fotoğraflar… İki saat sonra Devlet Bahçeli’nin “Sayıları altı bini buluyor, hepsi devletten maaş alıyor” dediği, ‘Ak troller’ tabir edilen hesapların elindeydi. Ak troller, bahşişçiden aldıkları fotoğrafları, sosyal medyada paylaştılar."

 

 

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