Memur Teoman, Reza Zarrab'ın 1,5 ton altınını böyle yakalamış

Atatürk Havalimanı (AHL) eski Kargo Müdür Yardımcısı Teoman Coşkun Dudak’ın ismini Türkiye, 17 Aralık soruşturması kapsamında Reza Zarrab’ın, Rüçhan Bayar ile yaptığı konuşma sonrası tanıdı. İddiaya göre Zarrab, kendisinden rüşvet almayan Dudak için Bayar’a, “Teoman’a neler yaptım, ne vaatler ne şeyler. Yok yok adam almıyor” şeklinde yakındı. İşte bu konuşmalardan sonra Dudak, “Memur Teoman” olarak önce sosyal medyada ardından yazılı ve görsel medyada adeta fenomen oldu. Teoman Dudak’ın 2013’te Gana’dan Türkiye’ye getirilen 64.5 milyon dolarlık 1.5 ton altın için devlete sahte evrak verildiğini tutanak altına aldığı ortaya çıktı. Hürriyet’ten Arda Akın’ın haberine göre, o tutanak sayesinde devletin kasasına 57 milyon TL girdi.

Sahte belge sundular

O tutanağın hikayesi, 4 Ocak 2013’te Gana’dan Atatürk Havalimanı’na inen uçakta 1.5 ton külçe altın bulunmasıyla başladı. ULS Havayolları’ndan kiralanan uçaktaki yükle ilgili mineral sample (örnek doğal taş) beyanı verilmesi gümrük çalışanlarını kuşkulandırdı. Dudak’ın talimatı üzerine uçağın kargosunu inceleyen görevliler, 50 kiloluk 30 ayrı paket paketler içinde toplam 1.5 ton külçe altın buldu. Zarrab’dan sonra şirketin yönetimine gelen Emin Hayyam adına düzenlenen belgenin kısa sürede sahte olduğu anlaşıldı. Uçak mühürlenerek Dudak gözetiminde hemen tutanak düzenlendi. Tutanakta, uçaktaki külçe altınlarla ilgili belge ibraz edilemediği belirtilerek özetle şunlar söylendi: “04 Ocak 2013 tarihli 1569 kayıt sayısıyla varidelerimize giren dilekçelerine esas teşkil edilecek ve mezkur eşyanın taşıyıcısı olduğuna dair herhangi bir orijinal evrak sunamadıklarından (konşimento veya fatura) bu tutanak düzenlenmiştir”

18 gün mühürlü bekledi

İşte bu belgenin düzenlenmesinin ardından altınları taşıyan uçak 18 gün süreyle AHT kargo bölümünde mühürlü bekledi. Duru Döviz’in, Gana’daki altın şirketine 64.5 milyon dolarlık ödeme yaptığı faturayı beyan etmesiyle uçak Dubai’ye gitti. Yaşanan süreç bununla da bitmedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunulması üzerine dosya önce Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Mali Suçlar Bürosu’na gönderildi. Ancak daha sonra dosya buradan alınarak Kabahatler Bürosu’na yönlendirildi. Altınları bulan ve tutanakta imzası olan 18 kişi hakkında ‘görevi kötüye kullanmak’tan idari ve adli soruşturma başlatıldı. Ancak savcılık kuvuşturmaya gerek olmadığı yönünde kara verdi.

Tayini çıktı

Teoman Coşkun Dudak, “Memur Teoman” olarak özellikle sosyal medyada günlerce konuşulurken, bir süre sonra tayini İstanbul’dan Gaziantep’e çıktı. Dudak sürüldüğü iddialarının doğru olmadığını söyleyerek, “Mevzuat gereği 8 yılımı tamamladığım için Gaziantep’e tayin edildim. Gaziantep her arkadaşımın gönüllü isteyeceği yerdir” açıklamasını yapmıştı.

Yazıcı: İşini yaptı

Teoman Coşkun Dudak’ın gündem olması üzerine dönemin Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, “O insan işini yaptı. Herkesten bunu bekliyorum. Ama o arkadaşımızın gündem olmasından dolayı kendisine teşekkür ediyorum” demişti. Yazıcı, Dudak’ın başka ile tayin edilmesini ise, “O arkadaşımız da İstanbul birinci bölgededir, burada bulunma süresi 8 yıldır bunu doldurmuştur, rutin olarak temmuz ayında yönetmeliğe göre yer değişikliğine tabi tutulmuştur” diye açıklamıştı.