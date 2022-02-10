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"Zamlar geri alınmazsa elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışını yapan Kılıçdaroğlu: Hatadan dönülmezse diğer adımları da atacağım!

CHP'li Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'nü hatırlattı

10 Şubat 2022 21:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek elektrik zamlarının geri alınması çağrısıyla birlikte, zamlar geri alınmazsa elektrik faturasını ödemeyeceği çıkışını yapmıştı. Bugün Twitter hesabından konuyla ilgili kararlılığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!" dedi. 

Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamalarını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: 

"Bu konuda uyarımı aylar önce yapmıştım. Bu konuyla ilgili ilk adımımdır. Bu hatadan ivedilikle dönülsün. Dönülmez ise diğer adımları da atacağım!"
 

Özgür Özel ise Adalet Yürüyüşü'nü hatırlatarak şunları söylemişti:

“Kemal Kılıçdaroğlu karanlıkta kalmayı göze almıştır. 2 Kasım’da, Abant’ta ne uyarı yaptıysa, ne söz verdiyse arkasında durmaktadır. Bir kurumsal karar almamış, aldırmamıştır. Kişisel protestosudur, Adalet Yürüyüşü gibi tek başına başlamıştır.”

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