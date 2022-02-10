CHP'li Özel: Kılıçdaroğlu karanlıkta kalmayı göze almıştır, Adalet Yürüyüşü gibi tek başına başlamıştır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan zamları geri çekinceye kadar bugünden itibaren elektrik faturamı ödemeyeceğim" açıklamasına ilişkin olarak, "Kılıçdaroğlu karanlıkta kalmayı göze almıştır, Adalet Yürüyüşü gibi tek başına başlamıştır" dedi.

Özel, Meclis'te yaptığı açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu karanlıkta kalmayı göze almıştır. 2 Kasım’da, Abant’ta ne uyarı yaptıysa, ne söz verdiyse arkasında durmaktadır. Bir kurumsal karar almamış, aldırmamıştır. Kişisel protestosudur, Adalet Yürüyüşü gibi tek başına başlamıştır.” ifadesini kullandı.

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