Zaman'dan: Bizim günahımız Ahmet Şık ve Nedim Şener’in yanında duramamış olmamız, özür diliyoruz

Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonunu eleştiren Ahmet Şık'ın “Cemaat'in bugün yaşadığının adı da faşizmdir“ tweeti sonrası Zaman Washington Temsilcisi'nden gelen "Biz senin özgürlüğünü savunamadık. Hakkını helal et" tweeti ve Ekrem Dumanlı’nın teşekkür mesajınının ardından bu kez de Zaman yazarı Kerim Balcı'dan bir özür mesajı geldi. Balcı, "Bizim, bize karşı işlenen cinsinden günahımız Ahmet Şık ve Nedim Şener’in yanında duramamış olmamızdır. Özür dileriz" dedi.

Emniyet'teki cemaat yapılanması iddialarıyla ilgili kitap (İmamın Ordusu) yazdığı sırada tutuklanan ve 375 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan gazeteci Ahmet Şık için geçtiğimiz günlerde cemaate yakınlığıyla bilinen eski AKP milletvekili Hakan Şükür de T24'e verdiği özel demeçte şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben Ahmet Şık’ı hiç tanımıyordum, o kitabı da hiç okumadım. Keşke daha önce tanıyabilseydim, bu süreçte bize empati yapma şansını sağladığı için ben de kendisine teşekkür ederim."

Balcı'nın Zaman'da "Hukuksuzluk hakkında yazılası on yazı" başlığıyla yayımlanan (19 Aralık 2014) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Nefis muhasebesi

Kendi kendini kendi kendine sigaya çekmektir nefis muhasebesi. Gazete köşelerini günah çıkarma kabini, okuru papaz efendi yerine koymanın âlemi yok. Hem geçmiş günahlar ancak mevcut günahların cinsinden ise hatırlatılırlar. Size zulmediliyor ama siz de komşunun tavuğuna ‘kışt’ demiştiniz demek ya korkunun, ya onulmaz düşmanlığın ifadesidir. Bizim, bize karşı işlenen cinsinden günahımız Ahmet Şık ve Nedim Şener’in yanında duramamış olmamızdır. Özür diliyoruz. O gün meftun-u sâhir-i ahir zaman idik...