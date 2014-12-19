T24 LogoT24 Logo
Gündem

Zaman'dan: Bizim günahımız Ahmet Şık ve Nedim Şener’in yanında duramamış olmamız, özür diliyoruz

'14 Aralık' sonrası cemaat cenahından gelen Ahmet Şık açıklamaları devam ediyor

19 Aralık 2014 14:35

Gülen cemaati yayınlarını da kapsayan 14 Aralık operasyonunu eleştiren Ahmet Şık'ın “Cemaat'in bugün yaşadığının adı da faşizmdir“ tweeti sonrası Zaman Washington Temsilcisi'nden gelen "Biz senin özgürlüğünü savunamadık. Hakkını helal et" tweeti ve Ekrem Dumanlı’nın teşekkür mesajınının ardından bu kez de Zaman yazarı Kerim Balcı'dan bir özür mesajı geldi. Balcı, "Bizim, bize karşı işlenen cinsinden günahımız Ahmet Şık ve Nedim Şener’in yanında duramamış olmamızdır. Özür dileriz" dedi.

Emniyet'teki cemaat yapılanması iddialarıyla ilgili kitap (İmamın Ordusu) yazdığı sırada tutuklanan ve 375 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan gazeteci Ahmet Şık için geçtiğimiz günlerde cemaate yakınlığıyla bilinen eski AKP milletvekili Hakan Şükür de T24'e verdiği özel demeçte şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben Ahmet Şık’ı hiç tanımıyordum, o kitabı da hiç okumadım. Keşke daha önce tanıyabilseydim, bu süreçte bize empati yapma şansını sağladığı için ben de kendisine teşekkür ederim."

Balcı'nın Zaman'da "Hukuksuzluk hakkında yazılası on yazı" başlığıyla yayımlanan (19 Aralık 2014) yazısından ilgili bölümler şöyle:

 

Nefis muhasebesi

 

Kendi kendini kendi kendine sigaya çekmektir nefis muhasebesi. Gazete köşelerini günah çıkarma kabini, okuru papaz efendi yerine koymanın âlemi yok. Hem geçmiş günahlar ancak mevcut günahların cinsinden ise hatırlatılırlar. Size zulmediliyor ama siz de komşunun tavuğuna ‘kışt’ demiştiniz demek ya korkunun, ya onulmaz düşmanlığın ifadesidir. Bizim, bize karşı işlenen cinsinden günahımız Ahmet Şık ve Nedim Şener’in yanında duramamış olmamızdır. Özür diliyoruz. O gün meftun-u sâhir-i ahir zaman idik...

ETİKETLER

ahmet şıközürkerim balcıgazeteciekrem dumanlı14 aralıkoperasyonzamanyanlarında duramadıkhakan şükür

İlgili Haberler

Ahmet Şık: Cemaatin bugün yaşadığının adı da faşizmdir

Ahmet Şık, cemaate yekın medya kuruluşlarına yönelik olarak başlatılan operasyona ilişkin 'faşizm' yorumunda bulundu

Zaman Temsilcisi: Teşekkürler Ahmet Şık, biz senin özgürlüğüne böyle sahip çıkamamıştık!

Zaman gazetesinden Ahmet Şık'ın tweeti sonrası bir özeleştiri geldi

Hakan Şükür: Ahmet Şık'ı keşke daha önce tanısaydım, bu süreçte bize empati yapabilmeyi öğretti

Gülen cemaatine yakınlığıyla bilinen eski AKP milletvekili Hakan Şükür T24'e konuştu

Nedim Şener: Hesaplaşma olmadan cemaatle helalleşme olmaz

'Hakkınızı helal edin deyince cemaatin 2007’den beri polisiyle, yargısıyla Türkiye’ye yaşattıklarını ortadan kaldırmıyor'

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24