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Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı gözaltında!

Dumanlı 'Suçu olanlar korksun, suçu olmayan insanların korkacak bir şeyi yoktur. Biz korkmuyoruz' dedi

14 Aralık 2014 15:34

14 Aralık Operasonu kapsamında Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı gözaltına alındı. Dumanlı, gözaltına alındığı sırada gazetecilere, "Suçu olanlar korksun, suçu olmayan insanların korkacak birşeyi yoktur. Biz korkmuyoruz"  dedi.

Başta İstanbul olmak üzere 13 ilde "14 Aralık Operasyonu" başlatıldı.

Polis ekipleri Samanyolu Genel Yayın Yönetmeni Hidayet Karaca'nın gözaltına alındığı operasyon kapsamında sabah 07.15'te Zaman gazetesinde arama yaptı. Polisler gözaltı kararı kendisine tebliğ edilmesine rağmen gözaltına alınmayan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı'yı gözaltına almak üzere saat 13:30 sıralarında yeniden Zaman gazetesi binasına geldi.

Dumanlı gözaltına alındığı sırada "Suçu olanlar korksun, suçu olmayan insanların korkacak birşeyi yoktur. Biz korkmuyoruz" açıklamasında bulundu. 

 

Gözaltı kararları

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar  Bürosu savcılarından Hasan Yılmaz tarafından yürütülen soruşturmada, hakkında gözaltı kararı bulunanlar arasında Sungurlar dizisinin yapımcısı Salih Asan, Sungurlar dizisinin yönetmeni Engin Koç, Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca, gazeteci Nuh Gönültaş, Tek Türkiye dizisinin senaristi Ali Kara, eski İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Tufan Ergüder bulunuyor.

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