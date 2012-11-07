Zafer konuşması yapan Obama: Ekonomimiz düzeliyor ve 10 yıllık savaş süreci sona eriyor

Barack Obama, ABD Başkanlık yarışındaki ikinci zaferi sonrası kalabalık bir seçmen grubuna teşekkür konuşması yaptı. Obama, 'Yaşlı, eşcinsel, zengin, fakir hiç fark etmez. Bu geleceği birlikte ele alabiliriz. Dünyadaki en büyük ülkeyi daha da ileriye götüreceğiz.

İkinci kez ABD Başkanı seçilen Barack Obama, Chicago'daki seçim merkezinde bir teşekkür konuşması yaptı.

Obama şunları söyledi: "Bugün birliğimizin ileriye doğru geliştiğini görüyoruz. Sizler sayesinde ileriye gidiyor. Sizler savaş zamanında, depresyon zamanında gerekli olan ruhu koruyanlar sizlersiniz. Biz Amerikan ailesi olarak hepimiz bir ulus halinde bir aradayız. Bu seçimlerde sizler ABD halkı bize şunu hatırlattınız. Bizim yolumuz uzundu ve yolumuzu mücadeleyle aştık. ABD için daha iyi günler önümüzde. Bu seçimlere katılan her ABD'liye teşekkür ediyorum. Kaldırımda görev yaptınız veya telefon ettiniz. Bir Obama pankartı veya Romney pankartı taşıdınız.

'Görüyorum ki ABD'liler de seni çok seviyor'

Ben Romney'i tebrik ettim, güçlü bir kampanya yürüttü. Güçlü bir çalışma yürüttük. Önümüzdeki haftalarda Romney'le bir araya gelip ülkenin geleceğiyle ilgili görüşlerimizi paylaşacağız. Dört yıllık ortağım Joe Biden. Michelle seni her zamankinden daha çok seviyorum ve seninle gurur duyuyorum. Görüyorum ki ABD'liler de seni çok seviyor. Sanırım aileye bir köpek şimdilik yeter. Gelmiş geçmiş en iyi kampanya ekibine. Bu tarihi birlikte yazdık. Beni yükselttiniz ve her zaman şükran duyacağım katkılarınız için.

Siyasi kampanyalar bazen küçük şeyler gibi görülebilir. İşte politika sadece yarıştır diye görülebilir. Bir kararlılık görürsünüz bu genç kişilerin sesinde. Her çocuğun aynı fırsata kavuşması için çalışırlar. Bu ülkede herkes iş bulmak için çaba gösteriyor. Eve döndüğünde çatının yerinde olduğunu görmek istiyor. İşte seçimler bunun için önemli. 300 milyonluk bir ulusun demokrasisi çok karmaşık olabilir. Sahip olduğumuz fikirler bizim özgürlüğümüzün işareti. Fakat bütün farklılıklara rağmen çoğumuz bazı umutları paylaşıyoruz ABD'nin geleceğine dair. Teknolojide, yenilikte, keşiflerde dünya lideri olan bir ülkeyiz. Çocuklarımızın borç içinde olmayan bir Amerika'da olmasını istiyoruz. Biz güvenli ve saygın bir ülke devretmek istiyoruz. Yeryüzündeki en güçlü ordunun koruduğu ülke olarak devretmek istiyoruz. Güven içinde bir ülke olmasını istiyoruz. Özgürlük ve onur çerçevesinde şekillenmiş dünyaya katkıda bulunmak istiyoruz. Chicago'daki küçük çocuk hayatını 3 köşenin de ötesinde görebilsin istiyoruz. Gitmemiz yön burası, ileriye.

'10 yıllık savaş dönemi sona eriyor'

Ekonomimiz toparlanıyor, 10 yıllık savaş dönemi sona eriyor. Sizin oyunuzu almamışsam da sizleri dinledim. Beni daha iyi bir başkan kıldınız. Ben Beyaz Saray'ı her zamankinden daha kararlı bir yer haline getireceğim. Bu gece hareket için oy verdiniz. Önümüzdeki aylarda liderlerle çalışacağım, zorlukları paylaşacağız. Ancak birlikte çözebiliriz, ekonomiyi birlikte canlandırabiliriz. Demokraside vatandaşın görevi oy vermekle bitmez. Bizi bir arada tutan şey dünyadaki en büyük çeşitliliğe sahip toplum olmamız.

Bu gece umutluyum. Çalışan ABD'nin ruhunu gördüm. Bunu aile işletmelerinde gördüm. Her Amerikalı geleceğinin güvende olmasını ister. Başkanı olmaktan gurur duyduğum ülke böyle bir ülke. Bütün zorluklara, hayal kırıklıklarına rağmen hiçbir zaman geleceğimiz hakkında daha iyimser olmadım. Hiçbir zaman daha umutlu olmadım. Ben kör bir iyimserlikten bahsetmiyorum. Ben sadece kenarda oturup kısır bir idealizmden bahsetmiyorum. Yaşlı, eşcinsel, zengin, fakir hiç fark etmez. Bu geleceği birlikte ele alabiliriz. Dünyadaki en büyük ülkeyi daha da ileriye götüreceğiz.