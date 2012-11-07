Obama ilk mesajı Twitter'dan verdi

Yeniden ABD başkanı seçilen Barack Obama, zafer sonrası ilk mesajını sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden verdi.

ABD Başkanı Barack Obama, Twitter hesabında, "Bu sonuç sizin sayenizde oldu. Teşekkürler. 4 yıl daha birlikteyiz" dedi.

Herkes, ABD Başkanlığı'na yeniden seçilen Barack Obama'nın Chicago'daki seçim merkezine gelerek, zafer konuşmasını bekliyordu.

Ancak Obama ilk mesajını sosyal paylaşım ağı Twitter üzerinden vermeyi tercih etti.

Twitter hesabında ABD halkına teşekkür eden Barack Obama, "Bu sonuç sizin sayenizde oldu. 4 yıl daha birlikteyiz" dedi.

260 bin retweet

Obama'nın Twitter'daki mesajı yarım saat gibi kısa bir süre içerisinde tam 260 bin kez "retweet"lendi.

Obama henüz seçim merkezine gelmedi. Ancak Obama taraftarları, seçim merkezine doğru akın etmeye başladı.

Obama, seçim öncesi iki konuşma hazırladı. Seçimi kazanan Obama'nın "zafer" konuşmasıyla ilgili küçük rötüşler yaptığı belirtiliyor.

ABD'nin başkenti Washington'da Bezay Saray önünde de kutlamalar yapıldığı belirtiliyor.