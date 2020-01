Sandy ABD'de etkisini kaybederken, halk Obama'dan memnun kaldı...

ABD'nin doğu kıyısını vuran Sandy Kasırgası'nda en az 64 kişi hayatını kaybetti. İran Kızılayı Başkanı, ABD'ye sürpriz bir teklifte bulunarak "Kasırgadan zarar görenlere yardıma hazırız" dedi. ABD Başkanı Barack Obama da kasırgadan en çok etkilenen eyalet olan New Jersey'de incelemelerde bulundu. Washington Post gazetesi ve ABC televizyonu için yapılan bir ankete katılan her 10 kişiden 8'i Obama'nın krizde "mükemmel" ya da "iyi" bir liderlik sergilediğini söyledi. Kanada'da, kasırga nedeniyle enerji hatlarında oluşan arızayı onarmaya çalışan 1 işçi ve kasırga nedeniyle başına tabela düşen bir kadın hayatını kaybetti.

ABD'de milyar dolarlarca zarara neden olan ve 64 kişinin ölümüne yol açan Sandy Kasırgası etkisini kuzeye doğru kaydırmaya başladı.

Sandy kasırgasının sonuçları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Kasırga, yaklaşık 2 milyonu New York'ta olmak üzere 17 eyalette 8 milyonu aşkın haneyi elektriksiz bıraktı. New York'ta pek çok yerde sular akmazken kaloriferler de çalışmıyor. Manhattan'ın özellikle güneydoğu bölgesinde elektrikler tamamen kesildi. Manhattanlı bir kadın yaşananları, "Hiçbir şey çalışmıyor. Ampuller, sokak lambaları… Her yerde polis var. Her yer ıslak ve yıkıntı içinde. Bölgesel elektrik dağıtım şirketi Con Edison'un verilerine göre, tüm evlere elektrik verilmesi bir hafta ya da daha uzun sürebilir" şeklinde anlattı.

ABD Başkanı Barack Obama, fırtına felaketi nedeniyle ara verdiği seçim kampanyasına yeniden başladı. Obama, Çarşamba günü Sandy fırtınasının büyük yıkıma yol açtığı New Jersey'e gitti.

Obama, New Jersey'de Cumhuriyetçi Vali Chris Christie ile birlikte incelemelerde bulundu. Bir yardım merkezinde felaketzedelerle konuşan Obama "Sizi yalnız bırakmayacağız" diye konuştu. Obama, New Jersey Valisi'ne de "Gerekli olan her şeyi yapmanızı istiyorum. Bürokratik engelleri düşünmeyin. Bu noktada hareketsiz kalmanın bir gerekçesi olamaz. Her kurumun ihtiyaç olan yerlere yardımın mümkün olduğunca hızlı ulaştırılması için her şeyi yapmalarını istiyorum" dedi. Obama, seçim kampanyası çerçevesinde New Jersey'den sonra Nevada, Colorado ve Wisconsin'e gidecek. Vali Chris Christie, New Jersey eyaletine gösterdiği destek için Obama'ya teşekkür etti.

New Jersey Valisi, yaptığı açıklamada acil yardım sözü verdi. Ancak dayanışma ve acıları paylaşmak şu anda çok daha önemli gibi görünüyor. Vali Chris Christie, “Buradayım ve bu en önemli mesaj. Buradayım ve size işimi yaptığımı söylemek istiyorum. Çok sıkı çalışacağız. Daha önce hayatımda böyle bir şeyi hiç görmedim" dedi.

Obama'nın Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney ise 6 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde kampanyasına iki gün ara vermiş ve dün gezilerine başlamıştı.

Mitt Romney ise Çarşamba günü Florida'da iki seçim toplantısı düzenlendi. Danışmanları Romney'nin pozitif olmaya özen gösterdiğini söyledi.

Kamuoyu yoklamaları iki adayın başabaş olduğuna işaret ediyor. Washington Post gazetesi ve ABC televizyonu için yapılan bir ankete katılan her 10 kişiden 8'i Obama'nın krizde "mükemmel" ya da "iyi" bir liderlik sergilediğini söyledi.



Hayat normale dönüyor



New York'ta dün hayata yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Borsa iki gün kapalı kaldıktan sonra açıldı. Borsada elektrik olmadığı için jeneratörler çalıştırıldı.

Ancak New York Bellevue hastanesinde elektrik takviye sisteminin çalışmaması nedeniyle 500 hasta başka hastanelere nakledildi.

Bugün metronun kısmen çalışmaya başlayacağı belirtiliyor. New Jersey'i New York'a bağlayan Holland tüneli ise hâlâ sular altında.

JFK ve Newark Liberty havaalanlarında uçak seferlerine yeniden başlandı. LaGuardia havaalanı hâlâ kapalı. Sandy fırtınası nedeniyle toplam 20 bin seferin iptal ediliği belirtiliyor.

New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Sandy’nin New York tarihindeki en kötü felaketlerden biri olabileceği görüşünde. Bloomberg, “Kaybettiğimiz yaşamlara ek olarak, kent genelindeki hasar muazzam boyutlarda ve bir gecede onarılması mümkün değil. Mücadele etmemiz gereken iki zorluk var. Toplu taşımanın tekrar işler hale gelmesi ve elektrik dağıtımının sağlanması" dedi.

Belediye Başkanı Bloomberg, her şeye rağmen salı günü New York’ta işleyişin yavaş yavaş normale dönmeye başladığını ancak okulların ve çoğu kamu kurumunun kapalı kalacağını söyledi. New York'ta otobüs seferleri de kısmen başladı. Pazar günü New York Maratonu'nun da planlandığı gibi yapılması bekleniyor.

Bloomberg, "İlerleyen günlerde yeniden ayağa kalkacağız. Birlik olup, komşulara yardım ederek, yabancıları teselli ederek ve sevdiğimiz bu kentin yeniden ayağa kalkmasına yardım ederek...” şeklinde konuştu.

New Jersey'de 20 bin kişinin evlerinin hâlâ sular altında olduğu vurgulanırken, sel sularına kanalizasyonun karışması halkı nedeniyle halkın endişesinin arttığı belirtildi.



İran'dan ABD'ye 'Sandy' teklifi



İran, Sandy kasırgasının vurduğu ABD'ye sürpriz bir teklifte bulundu. İran Kızılayı Başkanı, "ABD'deki Sandy kasırgasında zarar görenlere yardım etmeye hazırız" dedi.

Sel ve fırtınadan zarar görenlere yardımda tecrübeli olduklarını belirten Muzaffer, Amerikalı yetkililerin yardım talebinde bulunması halinde, İran Kızılayı'nın en kısa sürede tam donanımlı olarak yola çıkacağını söyledi.



Kanada'da 1 işçi öldü



Kanada'da, Sandy kasırgasının zarar verdiği Ontario eyaletine bağlı Sarnia kentindeki enerji nakil hattını onarırken akıma kapılan 1 işçi öldü.

Kanada Çalışma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir erkek işçinin, Sarnia kentine elektrik veren hatlardaki hasarı tamir ederken akıma kapıldığı belirtildi. Sabah saatlerinde meydana gelen olay, Sandy kasırgası nedeniyle Kanada'da kaydedilen ikinci ölüm vakası oldu.

Daha önce de Toronto'da 50'li yaşlarda bir kadın, kasırga sırasında kopan bir tabelanın başına çarpması sonucu yaşamını yitirmişti.