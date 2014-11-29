Zafer Çağlayan'ın saati, en pahalı saatler sıralamasında

İsviçre'nin önde gelen ticaret gazetesi Handelszeitung, ülkenin en değerli saatlerinin sıralamasını yayınladı. Türkiye'de de adı eski bakan Zafer Çağlayan'la gündeme gelen Patek Philippe saat firması ise bu sıralamada kendisine ancak 4. sırada yer bulabildi.

DHA’da yer alan habere göre, ilk defa yapılan bu değerlendirmenin sonunda, sahip olduğu markalarıyla Swatch’ın yan kuruluşu Richemont gurubunun önde olduğu görüldü. Toplam değeri 22.81 milyar olan en değerli 20 saat markasını açıklayan Handelszeitung, ilk sırada 5.4 milyar değer biçilen Rolex’e yer verdi. 2'nci sırada 3.05 milyar değer biçilen Omega ve 2.99 milyar değer biçilen Cartier ise 3. Sırada yer aldı. Böylece ilk 10 sıraya giren markalar şöyle oluştu:

1- Rolex 5.4 milyar.

2- Omega 3.05 milyar,

3- Cartier 2.99 milyar,

4- Patek Philippe 1.6 milyar,

5-Swatch 1.1 milyar,

6-TAG Heuer 876 milyon,

7- Longines 767 milyon,

8- Breguet 760 milyon,

9- IWC 746 milyon,

10 - Chopard 713 milyon.