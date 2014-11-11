Zafer Çağlayan'ın oğlu ve kardeşi tanıklıktan çekildi

Eski ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar hakkında kurulan Soruşturma Komisyonu'nda bugün dinlenmesi beklenen isimler tanıklıktan çekildiklerini açıkladılar.

TBMM'de 17 Aralık rüşvet ve yolsuzlukla ilgili kurulan Soruşturma Komisyonu'nun 3.5 saatlik toplantısında Salih Kaan Çağlayan, kardeşi Mehmet Şenol Çağlayan, Özel Kalem Müdürü Onur Kaya ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in danışmanı Salih Barış Kıranta CMK'nın ilgili maddesini kullanarak tanıklıktan çekildi.

Komisyonun dinlediği diğer kişiler ise yolsuzluk ve rüşvetle ilgili bilgileri olmadıklarını söyledi.



Öte yandan komisyonun Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'i yanlışlıkla çağırdığı ortaya çıktı. Demir ise, "Ben başka bir şey için gelmiştim" demek zorunda kaldı.



Komisyona ifade veren isimlerden olan Erdoğan Bayraktar'ın danışmanı Sadık Soylu'nun "Ben ofluyum delikanlıyım " ifadelerine muhalefet milletvekilleri, "Bu işlerin delikanlılıkla ne ilgisi var" dedi.



Komisyon önceki gğün 17 Aralık yolsuzluk soruşturmasına suç duyuruunda bulunan Orhan İnce'yi perşembe günü dinleyecek. Orhan İnce daha önce yanlış adrese tebligat yapması üzerine gelemediği öğrenildi.

Komisyonda neler yaşandı?

Soruşturma Komisyonunda Zafer Çağlayan’ın yakınlarının rahatlığı dikkat çekti. Komisyon üyeleri, ‘tanıklıktan çekilme’ konusunda önceden bilgilendirildikleri bu nedenle de rahat bir tavır sergilediklerini söyledi.

“Yarışmadan çekiyorum Mehmet Ali Bey”

Zafer Çağlayan’ın oğlu Salih Kaan Çağlayan, kardeşi Mehmet Şenol Çağlayan, Özel Kalem Müdürü Onur Kaya ve eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in danışmanı Salih Barış Kıranta’nın arka arkaya ‘tanıklıktan çekiliyoruz ‘demesi üzerine HDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, durumu paraları alıp giden yarışmacılara benzetti ve yanında oturan arkadaşlarına, “ Sanki yarışma programındaki gibi; orada da parayı alıp, ‘ben yarışmadan çekilmek istiyorum Mehmet Ali Bey’ diyorlar’ dedi.

Bayraktar’ın ‘Kaç Sadık kaç’ dediği danışmanı: Ben kaçar mıyım?

17 Aralık operasyonu kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın kendisini arayarak, ‘Kaç Sadık kaç, polis birazdan seni gelip alacak’ dediği danışmanı Sadık Soylu, komisyona "Ben kaçar mıyım hiç. Ben Ofluyum. Delikanlıyım ben” dedi. Bakanın koruma refleksiyle hareket ettiğini söyleyen Soylu, yaptıkları işte yasa dışı bir durum olmadığını ifade etti.

Soylu, tapelere giren konuşmasında önceki bölümlerinin kesildiğini iddia etti.

Bir ton altın davası Vergi Mahkemesi'nde devam ediyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Ziya Altunyaldız, alınan bilgiye göre, 2013 Ocak ayında Atatürk Havalimanında 1 ton altın olayına ilişkin bilgi verdi.



Resmi prosedörün izlendiğini, müfettişlerin rapor hazırladıklarını ve 10 milyon TL para cezası kesildiğini söyledi. Vergi mahkemesinde bir yargılama olduğunu ve müfettişlerin gerekli gerekli işlemleri yaptığını söyledi.

Altına ‘değerli maden’ deniyor

Komisyonda, tapelerde ve bu gibi işlerde altın yerine ‘değerli maden’ tabirinin kullanıldığı da anlaşıldı.

Çevre Bakanlığı bürokratlarından Mehmet Ali Kahraman, eski bakan Erdoğan Bayraktar’ın oğlu Oğuz Bayraktar’ı samimi bir arkadaşı olduğunu ve her konuyu konuştuklarını vurgulayan sözleri komisyonu şaşırttı.

Komisyon bakanları dinleyecek mi?

Dört bakanın dinlenilmesi konusunda kesin bir karar alınmadı. Ancak, 46 günlük bir çalışma süreleri kaldı.