Yolsuzluk Komisyonu'nda tartışma, CHP'liler toplantıyı terk etti

CHP'li üyeler, eski bakanlarla ilgili iddiaları araştırmak için kurulan komisyonun toplantısını terk etti.

17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarına adı karışan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın yakınlarının isminin karıştığı yolsuzluk iddialarını araştırmak için TBMM’de kurulan komisyonun toplantısında tartışma çıktı ve CHP ’li üyeler toplantıyı terk etti.

CHP’li Erdal Aksünger, “Bakanları savunacak isimleri dinlemek istiyorlar. Bizim bu suça ortak olmamız, alınan kararları legalize etmemiz söz konusu olamaz” dedi. Dinleme listesi için oylamaya katılmamak için toplantıyı terkettiklerini söyledi.

Aksünger, AKP’lilerin parmak çoğunluğuyla kabul edilen dinleme listesinde, Zafer Çağlayan’ın kardeşi, Erdoğan Bayraktar’ın oğlu, Çağlayan ve Bayraktar’ın özel kalem müdürleri, bir gümrük müdürü ve bir komiser olduğunu söyledi. Aksünger, Rıza Sarraf gibi bir çok ismi meclis’te dinlemek istediklerini, ancak AKP’lilerin buna sıcak bakmadığına dikkat çekti.

“Komisyonun CHP’li üyeleri olarak tutuklu olan eski emniyet müdürleri, görevden alınan 17 aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu savcılarını dinleyeceğiz” açıklamasında bulundu.