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Yolsuzluk Komisyonu'nda tartışma, CHP'liler toplantıyı terk etti

TBMM'de 4 eski bakan hakkındaki yolsuzluk iddialarını soruşturmak için kurulan komisyonda tartışma çıktı

05 Kasım 2014 15:40

Hülya Karabağlı

CHP'li üyeler, eski bakanlarla ilgili iddiaları araştırmak için kurulan komisyonun toplantısını terk etti.

17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarına adı karışan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın yakınlarının isminin karıştığı yolsuzluk iddialarını araştırmak için TBMM’de kurulan komisyonun toplantısında tartışma çıktı ve CHP ’li üyeler toplantıyı terk etti.

CHP’li Erdal Aksünger, “Bakanları savunacak isimleri dinlemek istiyorlar. Bizim bu suça ortak olmamız, alınan kararları legalize etmemiz söz konusu olamaz” dedi. Dinleme listesi için oylamaya katılmamak için toplantıyı terkettiklerini söyledi.

Aksünger, AKP’lilerin parmak çoğunluğuyla kabul edilen dinleme listesinde, Zafer Çağlayan’ın kardeşi, Erdoğan Bayraktar’ın oğlu, Çağlayan ve  Bayraktar’ın özel kalem müdürleri, bir  gümrük  müdürü ve bir komiser  olduğunu söyledi.  Aksünger, Rıza Sarraf gibi bir çok ismi  meclis’te dinlemek istediklerini, ancak AKP’lilerin buna sıcak bakmadığına dikkat çekti.

“Komisyonun  CHP’li üyeleri  olarak   tutuklu olan eski emniyet  müdürleri, görevden alınan 17 aralık  yolsuzluk ve rüşvet operasyonu  savcılarını  dinleyeceğiz” açıklamasında bulundu.

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