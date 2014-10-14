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Politika

Zafer Çağlayan'ı görünce saatine bakan CHP İl Başkanı'na korumalar saldırdı

TBMM’de CHP’liler ile AKP’nin eski bakanı Zafer Çağlayan ‘saat’ yüzünden kavganın eşiğinden döndü.

14 Ekim 2014 21:02

Hülya Karabağlı

CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yıkılmaz ile CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması için grup salonuna doğru giderken Zafer Çağlayan'ın da olduğu 6 kişilik grupla yolları kesişti.

Yıkılmaz’ın gözü, kolundaki saate kayınca Çağlayan'ın çok sinirlendiği öne sürüldü. Karşılıklı atışmaların kavgaya dönüşmesini CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan engelledi.

Özcan, olaylara  ilişkin  yaptığı yazılı açıklamada, “ Bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında CHP Bolu Merkez ilçe örgütümüz, eski Bakanlardan Ankara Milletvekili Sayın Zafer Çağlayan ve korumalarının saldırı girişimine maruz kalmıştır” dedi.

Özcan’a göre olaylar şöyle gelişti: “CHP Grup toplantısını izlemek üzere, İlçe Başkanımız ve yöneticilerimiz grup toplantı salonuna ilerlerken, Sayın Zafer Çağlayan, kendisine selam vermek üzereyken, İlçe Başkanımız Sayın Hüseyin Yıkılmaz’a “ne bakıyorsun lan!” şeklinde hitap etmiş, İlçe Başkanımız Sayın Yıkılmaz da Sayın Bakanın bu tepkisi üzerine “ Size değil saatime bakıyorum” şeklinde karşılık vermiştir.

Bunun üzerine Sayın Çağlayan, korumalarına “tutun lan şunu” diyerek kendisi de Sayın Yıkılmaz’ın üstüne yürümüş ve tartaklama teşebbüsünde bulunmuştur. Araya giren partililerimiz olayın daha fazla büyümesine engel olmuştur.

Sayın Çağlayan’ı, bir siyasi partinin İlçe Başkanı’na saldıracak hale getiren ‘saat’ kelimesini ve ona karşı olan hassasiyetini kamuoyunun takdirine bırakıyor, TBMM çatısı altında yapılan bu saldırı girişimini Parti Örgütüm ve şahsım adına esefle kınıyorum."

17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın Reza Zarrab'tan 700 bin TL değerinde saat aldığı ortaya çıkmıştı.

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