Zafer Çağlayan ve Muammer Güler'in mal varlıkları

Eski bakanlar Muammer Güler ve Zafer Çağlayan’ın mal bildirimleri, TBMM Soruşturma Komisyonu’na ulaştı. Edinilen bilgilere göre, Güler’in oğlu Barış Güler’in 6 dairesi ve 26 tarlası bulunuyor, THY Hukuk Müşavirliği'nde çalışan kızı Burcu Güler'in ise iki dairesi bulunuyor.

İşte Muammer Güler ve Zafer Çağlayan'ın yakınları ile birlikte mal varlıkları...

Burcu Güler - Muammer Güler'in kızı: İki tane dairesi var. 1. dairesi değer olarak 270 bin TL gösterilen Şişli’de bir rezidansta. Ancak dairenin gösterilen rakamdan daha yüksek olduğu belirtiliyor.

İkinci dairesi ise Esenyurt Garden City'de bulunan değerli bir daire.

Burcu Güler THY’de Hukuk Müşavirliğinde çalışıyor. Aylık maaşı 3 bin 500 - 4 bin TL civarında.



Barış Güler - Muammer Güler'in oğlu: Bankada 809.000 TL + 29.000 TL var. Vakıfbank, Halkbank, TEB, Denizbank'ta Barış Güler’in üzerine kayıtlı 6 daire ve Tekirdağ Bölgesinde 26 tarlası var. Tüm daireler 2010 yılı öncesinden. Ankara - Emek Ankara- Bahçelievler İstanbul – Beylikdüzü İstanbul – Başakşehir Kocaeli – Ş.Çakırköy – 2 daire



MUAMMER GÜLER MAL VARLIĞI



1- Daire 1990

2 - Arsa 1997

3 - Yazlık Koop. 4.000..- 2000

4 - Yazlık Koop 12.000..- 2001

5 - Daire 275.000.- 2006

6 - Daire 140.000.- 2007

7 - Daire 160.000. Dolar 2009

8 - Kagir Ev 40.000. TL 2007

9- 420.000 TL 2009

10- Koop Hissesi 1/16 2005MUAMMER GÜLER BANKA (İlk Bakan Olduğunda Bildirdiği) 21.02.2013 1.873.788 TL 24.01.2014 2.224.000 TL ARAÇ 21.02.2013 2010 Model Hyundai 38.000 24.01.2014 2013 Model Hyundai 58.000 Beyan Edilmemiş Olan… 29.05.2013 Hyundai İX35 20 Diesel JEEP (Bu günkü değeri yaklaşık 120.000 TL. Aynı arabadan aynı tarihte Barış Güler de alıyor.



BARIŞ GÜLER’İN ORTAK OLDUĞU FİRMALAR



1- BBS Danışmanlık Gayrimenkul ve Eğitim AŞ: Yüzde 20 hisse. (Yüzde 79’u avukatı Ahmet Şefik Kuş, yüzde 1’i Kuş’un eniştesi Süreli Demir’e ait)

2- AŞK Beslenme ve Danışmanlık LTD ŞTİ: Yüzde 5 hisse. (Yüzde 85’i avukatı, yüzde 10’u avukatın eniştesine ait)

3- BBS Sigorta Aracılık AŞ: Yüzde 48 hisse. (Yüzde 51 avukatına, yüzde biri avukatın eniştesine ait)

4- Innova Gayrimenkul Geliştirme Hizmeti AŞ.: Yüzde 50 hisse (Şirketin yüzde 50’si de Osman Baran’a ait görünüyor)

Zafer Çağlayan'ın mal varlığı

NAKİT MAL VARLIĞI: 2007: 336 bin TL, 2008: 460 bin TL, 2010: 907 bin TL, 2010: 1.176 bin TL, 2012 6. ay: 236 bin (600 bin TL gayrimenkul alıyor)

BANKA HESAPLARI: 2010’da 228 bin Euro, 2011 yılında 238 bin Euro, 2012’de 6. ay 242 bin Euro, 9. ay 1 milyon 409 bin Euro. (Gayrimenkul satışı depi 3 milyon 100 bin TL)

Zafer Çağlayan’ın eşi

NAKİT: (2007’den 2014’e kadar): 17 bin dolar, 47 bin Euro.

TAŞINIR MALLAR: (27 Eylül 2007-22 Ekim 2013): 171 bin 500 TL’lik tablo ve 5 adet saat, 1 milyon 139 bin TL’lik altın ve mücevherat (Hiç değişmemiş).

PARA AKIŞI: 2009: 1 milyon 300 bin TL TAŞ Yapı’dan gelen para. 2010: TAŞ Yapı’ya 2 belge karşılığı 3 milyon 701 bin TL mal satışı. TAŞ Yapı’ya 2 belge 175 bin TL. 2013: LİMAK’a 50 bin TL havale. 2013’te 815 bin TL fatura kesmiş. Kolin inşaat’a 8 belge (mal ve hizmet kesili) 1 milyon 35 bin TL.



