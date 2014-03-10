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Politika

Zafer Çağlayan, Zerdüşt ve Ateistelerden özre gerek görmedi

Zafer Çağlayan, konuşmamda yaptığım açıklamalarda Musevi cemaatinin asla hedeflemeyeceğimi belirtiyorum derken Ateistler ve Zerdüştler ile ilgili sessiz kaldı

10 Mart 2014 18:38

Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan "Bunları bize bir Yahudi, bir ateist, bir Zerdüşt yapsa anlarım" sözleri ile ilgili olarak "Musevi cemaatinin asla hedeflemeyeceğimi belirterek amacım dışında istemeyerek sebep olduğum bir kırgınlık varsa üzüntümü ifade ettiğimi kamuoyuna saygıyla belirtiyorum" dedi. Ancak Çağlayan açıklamasında "ateistler ve zerdüştler"e yer vermedi. 
 
Zafer Çağlayan "Nasıl bir zihniyetle mücadele ettiğimizi bu millet çok iyi görüyor. Sizlere anlatacağım çok şey var. Ama bunları bize bir Yahudi, bir ateist, bir Zerdüşt yapsa anlarım. Ama bunları yapan Müslümanım diye geçiniyorsa yazıklar olsun" sözleri ile ilgili olarak farklı etnik ve inançları kendi inançları kadar kutsal kabul eden bir anlayışa sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bir konuşmamda yaptığım açıklamalardan ötürü Musevi cemaatinin asla hedeflemeyeceğimi ve böyle bir kastımın olmayacağını belirtiyor, şayet amacım dışında istemeyerek sebep olduğum bir kırgınlık varsa üzüntümü ifade ettiğimi kamuoyuna saygıyla belirtiyorum."

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