Zafer Çağlayan: Bunları bize ateist, Zerdüşt ve Yahudi yapsa anlarım!

'17 Aralık' operasyonunun özellikle belli bakanlar üzerinde yapıldığını ileri süren Eski Ekonomi Bakanı ve AKP Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan, "Nasıl bir zihniyetle mücadele ettiğimizi bu millet çok iyi görüyor. Sizlere anlatacağım çok şey var. Ama bunları bize bir Yahudi, bir ateist, bir Zerdüşt yapsa anlarım. Ama bunları yapan Müslümanım diye geçiniyorsa yazıklar olsun" dedi.

Mersin'n Tarsus İlçesi'nde düzenlenen mitingdeki konuşmasının bir bölümü şöyle:

Kendilerinin seçimden seçime gelen siyasetçilerden olmadıklarını belirten Çağlayan, "Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlara karşı, görüldüğü gibi AK Parti daha çok büyüyor ve güçleniyor. Başbakanımızın yaptığı mitinglerdeki kalabalıkları herkes görüyor. Birileri de 'montaj' diyor. Kimlerin montaja sarıldıkları ortadadır" diye konuştu.

"Bu aziz millet CHP ve MHP 'ye oy vermez. Çünkü milletimizin karnı tok böyle işlere. Yapılan haksızlık, zulüm ve komplolara karşı halkımız gerekli cevabı sandıkta verecek. Bel altı vurarak, kardeşi kardeşe yeniden düşman etmek isteyenlere halkımız prim vermez. Bu kardeşiniz, Allah can sağlığı verdiği sürece, sonuna kadar size hizmet etmeye devam edecek. Bu ülkenin geleceği için Zafer Çağlayan size kurban olsun. Bu kardeşinizin suçu 102 milyar dolar olan ihracatı 150 milyar dolara çıkarmaktır. Bu suçsa ben suçluyum."

'17 Aralık' operasyonunun özellikle belli bakanlar üzerinde yapıldığını savunan Çağlayan, şunları söyledi:

"Operasyon yapılan bakanların hepsi vatanına, milletine, bayrağına sonuna kadar bağlı olan Kürt kökenli arkadaşlarımızdır. Barış ve kardeşliği bozma adına bizleri hedef aldılar. Ama biz dimdik durduk. Başbakanımızın arkasında da dimdik durduk ve durmaya devam edeceğiz. Onlar şehit haberleri gelsin istiyor. Çünkü onlar kandan, terörden besleniyor. Nasıl bir zihniyetle mücadele ettiğimizi bu millet çok iyi görüyor. Sizlere anlatacağım çok şey var. Ama bunları bize yapanlar bir Yahudi, bir ateist, bir Zerdüşt yapsa anlarım. Ama bunları yapan Müslümanım diye geçiniyorsa yazıklar olsun. Bir Müslüman bunları nasıl yapar? İşte bu nedenle 30 Mart yerel seçimleri seçim olmaktan çıktı. 30 Mart seçimleri istiklal mücadelesidir. Zafer AK Partinin olacak."