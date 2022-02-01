Yüzünü göstermek istemeyen 18 yaşındaki kadını kameraların çekmesine izin vermiş, ardından azarlamıştı; Esra Erol'dan açıklama geldi

ATV'de yayınlanan programında, yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşındaki kadını canlı yayında azarlayan ve kameraların kendisini çekmesine izin vermesi nedeniyle tepki çeken Esra Erol, eleştirilere yanıt verdi. Erol, “Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü” dedi.

"Benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarını kabul etmelerine duyduğum üzüntüden” diyen Erdol, “Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum" ifadesini kullandı.

ATV'de Esra Erol'un programına katılan Münevver Yıldırım, 18 yaşındaki kardeşinin 17 Ocak tarihinde 40 yaşındaki evli ve 2 çocuk babası Kadir Akkoyun'a kaçtığını söylemişti. Esra Erol, yayına katılan kadının yüzünün gösterilmesini istemediği halde yanına gitmiş ve kameralar da çekmişti. Bu sırada öfkelenen Esra Erol, bağırarak tepki göstermişti. Esra Erol, "Çekmeyin şunu! Aynı isyanı iki çocuklu bir adam sana farklı şekilde yaklaştığında bedenini korumak için de göster" demiş, bu sözleri nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Erol, canlı yayında eleştirilere yanıt vererek şunları söyledi:

"Kendisine evli adamlarla birlikte olmanın hayatını mahvedeceğini söylemek için göstermiş olduğum bir tepki var. Bu tepki sosyal medyada çok farklı noktalara götürüldü. Oysa benim tepkim, kız çocuklarına eğitim görmek yerine evli adamların ikinci eşi olmalarına duyduğum üzüntüden. Benim tek duygum bu.

Benim üzüldüğüm ne biliyor musunuz? Neden aile içinde istismara uğrayan engelli çocukla ilgili sesinizi çıkarmadınız? Ben bunu üzüntü verici buluyorum. Toplumsal meselelerde gözünüzü kaparsanız her şey yolunda sanırsınız. Varsın rahatları kaçıralım. Belki sonuca bir faydası olur.

Bana istediğiniz söyleyin, ama inanın o söylenenlerin hepsi genç kızlarımızın hayatını kurtarsın. Bundan sonra kız çocuklarıyla ilgili daha fazla konuşacağım. Kız çocuklarımızı öyle bir eğitelim ki onları bu adamları gözlerinden tanısınlar. O şerefsizlere söyleyecek çok sözüm var ama her seferinde de söylüyorum. Benim nasıl kadınları savunucu olduğumu herkes bilir. Lütfen çok rica ediyorum sadece bir dakikayla ve sistematik bir şekilde yayılmış olan bir görüntüyle beni yargılamayın. Haksızlık etmeyin çok rica ediyorum."

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