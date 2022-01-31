Doğa Rutkay’dan Esra Erol’a tepki: Kadın kadına kardeş olup sahip çıkmaya çalışırken bu olacak iş midir, kınıyorum!

Oyuncu Doğa Rutkay, ATV'de yayınlanan programında, yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşındaki kadını canlı yayında azarlayan ve ifşa eden Esra Erol’a tepki gösterdi.

Rutkay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu nasıl bir yayın? Biz kızlarımızı, kadınlarımızı korumaya, bunca insan birlikte mücadele ederken, kampanyalar, imzalar atılırken! Kadın kadına kardeş olup sahip çıkmaya çalışırken bu olacak iş midir? Kınıyorum!" ifadesini kullandı.

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