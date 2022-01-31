Hazal Kaya'dan Esra Erol'a: Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?

Oyuncu Hazal Kaya, ATV'de yayınlanan programında, yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşındaki kadını canlı yayında azarlayan ve ifşa eden Esra Erol’a tepki gösterdi.

Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kameraların önünde suratına suratına bağırarak o küçücük kıza söylediklerinin, öldürülen, şiddete uğrayan kadınlara “Orada ne işi varmış?” demekten ne farkı var? Sen kimsin de yayına çıkmak istemeyen, belli ki ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?" ifadesini kullandı. Paylaşımına RTÜK'ü etiketleyen Kaya, "Kadınları bu ahlakçı,şov sevdalılarından kim koruyacak?Yok mu denetleyen? Aaa yokmuş…" yorumunu yaptı.

ATV Twitter hesabından görüntüleri paylaştığı gönderiyi sildi.