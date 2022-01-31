Bergüzar Korel'den Esra Erol'a destek: İyi ki varsın altın kalpli dostum

Oyuncu Bergüzar Korel ATV'de yayınlanan programında, yüzünün görünmesini istemeyen 18 yaşındaki kadına canlı yayında sert tepki göstern ve ifşa eden Esra Erol’a destek vererek, "İyi ki varsın altın kalpli dostum" dedi.

Korel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda,"Dün gece yavruları uyuttuktan sonra arkadaşımın programını izledim.. Ve yaşanan korkunç olaydan sonra ders niteliğindeki isyanına şahit oldum. Programın bu kısmını istedim kendisinden. Anne babalar kulak verin bu sözlere.. İyi ki varsın altın kalpli dostum." ifadelerini kullandı.