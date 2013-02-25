Yunus Emre ve Edip Cansever'in ardından Cahit Külebi de sansürlendi!

Ahmet Küçük

www.t24.com.tr

www.twitter.com/kucukxahmet

Milli Eğitim Bakanlı tarafından lise 9’uncu sınıflarda okutulan Türk Edebiyatı kitabında Cahit Külebi’nin en güzel ve en yaygın bilinen şiirlerinden “Hikâye” de sansüre uğradı. Daha önce de “Fareler ve İnsanlar” ile “Şeker Portakalı” kitapları sakıncalı bulunmuş, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Edip Cansever gibi Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin şiirleri de kesilmişti.

Bu sefer de Cahit Külebi’nin “Hikâye” şiiri lise kitaplarında sansüre uğradı.

Onur Caymaz’ın bilgicagı.com sitesindeki haberine göre, 9’uncu sınıflarda okutulan ve editörlüğü Dr. Sakin Öner’in yaptığı ders kitabında Külebi’nin “Benim doğduğum köylerde / kuzey rüzgârları eserdi / ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır / öp biraz!" dizeleri silinerek, yerine (…) üç nokta konuldu.

Hikâye

Senin dudakların pembe

Ellerin beyaz,

Al tut ellerimi bebek

Tut biraz!

Benim doğduğum köylerde

Ceviz ağaçları yoktu,

Ben bu yüzden serinliğe hasretim

Okşa biraz!

Benim doğduğum köylerde

Buğday tarlaları yoktu,

Dağıt saçlarını bebek

Savur biraz!

Benim doğduğum köyleri

Akşamları eşkıyalar basardı.

Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem

Konuş biraz!

Benim doğduğum köylerde

Kuzey rüzgârları eserdi,

Ve bu yüzden dudaklarım çatlaktır

Öp biraz!

Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin!

Benim doğduğum köyler de güzeldi,

Sen de anlat doğduğun yerleri,

Anlat biraz!

Kimler kimler sansürlenmedi ki…

Ortaöğretimde okutulan Türkçe ders kitaplarında daha önce de Yunus Emre, Kaygusuz Abdal ve Edip Cansever şiirleri sansüre uğramıştı. Bir lise öğretmeninin öğrencilere okumaları için tavsiye ettiği Şeker Portakalı “müstehcen”, Fareler ve İnsanlar kitabı da “sakıncalı” bulunmuştu.

Sansüre uğrayan ve sakıncalı bulunan şiir veya kitapların yanında Mimesis adlı tiyatro dergisinde yayımlanan 2500 yıl öncesine ait resimler “müstehcen” bulunmuş, dergi toplatılmıştı.

Yılmaz Erdoğan’ın “Kadınlık bizde kalsın” adlı oyununu öğrencilerine oynatan bir öğretmen de “öğrencilerin ahlakını bozduğu” gerekçesiyle tayin edilmişti.