Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yunus Emre sansürü Kanuni'den miras

Hülya Karabağlı / ANKARA
Halk ozanı Yunus Emre’nin, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından sansürlenen”Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni” dizeleri için Kanuni döneminde fetva çıkarıldığı ortaya çıktı. Ebussuud Efendi’nin fetvasında, Yunus’un dizelerinin fuhuş olduğu, ‘cennet’ hakkındaki sözlerin küfür olduğunu söylüyor. Ebussuud Efendi, “ Bu kişilerin öldürülmesi yasalara uygundur” diyor.
Ebussuud’la gururlanırken Yunus’u sevmek tezat değil mi?
CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Yunus Emre’yi Meclis gündemini taşıdı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Çorum’un yetiştirdiği Şeyhülislam Ebussuud Efendiyle gurur duyuyoruz” demiştiniz ve diğer yandan Koca Yunus’un “Yaradılanı severiz yaratandan ötürü” ifadesini sıkça kullanıyorsunuz. Hem Koca Yunus’u sevmek hem de Koca Yunus hakkında fetva çıkaran bir zat ile “gurur duymak” arasında bir tezatlık yok mudur” dedi. Aygün Başbakan Erdoğan şu sorualrı yanıtlamasını istedi:
“21 yüzyıldaki sansürle 16. Yüzyıldaki fetva arasında bir bağıntı var mı?”
“21. Yüzyıl’da liselerde okutulan Türk Edebiyatı ders kitaplarından Koca Yunus’un 'Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver onları, bana seni gerek seni' dörtlüğünün çıkartılıp sansür uygulanması ile 16. Yüzyıl’da aynı dörtlük ile ilgili fetva çıkarılması arasında bir bağıntı olduğunu düşünüyor musunuz?"
Aygün, ayrıca Ebussuud Efendi’nin Yunus Emre’nin dizeleri için verdiği fetvaya yer verdi.
Yunus Emre'nin sözkonusu şiiri
Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni
Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni
Aşkın aşıkları öldürür, aşk denizine daldırır
Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni
Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem
Sensin dün ü gün endişem, bana seni gerek seni
Sofilere sohbet gerek, Ahilere Ahret gerek
Mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek seni
Eğer beni öldüreler, külüm göke savuralar
Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni
Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni
Yunus'dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum
İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni