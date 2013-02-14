Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yunus Emre sansürü Kanuni'den miras

Hülya Karabağlı / ANKARA

Halk ozanı Yunus Emre’nin, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından sansürlenen”Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni” dizeleri için Kanuni döneminde fetva çıkarıldığı ortaya çıktı. Ebussuud Efendi’nin fetvasında, Yunus’un dizelerinin fuhuş olduğu, ‘cennet’ hakkındaki sözlerin küfür olduğunu söylüyor. Ebussuud Efendi, “ Bu kişilerin öldürülmesi yasalara uygundur” diyor.

Ebussuud’la gururlanırken Yunus’u sevmek tezat değil mi?

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Yunus Emre’yi Meclis gündemini taşıdı. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, “Çorum’un yetiştirdiği Şeyhülislam Ebussuud Efendiyle gurur duyuyoruz” demiştiniz ve diğer yandan Koca Yunus’un “Yaradılanı severiz yaratandan ötürü” ifadesini sıkça kullanıyorsunuz. Hem Koca Yunus’u sevmek hem de Koca Yunus hakkında fetva çıkaran bir zat ile “gurur duymak” arasında bir tezatlık yok mudur” dedi. Aygün Başbakan Erdoğan şu sorualrı yanıtlamasını istedi:

“21 yüzyıldaki sansürle 16. Yüzyıldaki fetva arasında bir bağıntı var mı?”

“21. Yüzyıl’da liselerde okutulan Türk Edebiyatı ders kitaplarından Koca Yunus’un 'Cennet cennet dedikleri, birkaç köşkle birkaç huri, isteyene ver onları, bana seni gerek seni' dörtlüğünün çıkartılıp sansür uygulanması ile 16. Yüzyıl’da aynı dörtlük ile ilgili fetva çıkarılması arasında bir bağıntı olduğunu düşünüyor musunuz?"

Aygün, ayrıca Ebussuud Efendi’nin Yunus Emre’nin dizeleri için verdiği fetvaya yer verdi.

Yunus Emre'nin sözkonusu şiiri

Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni

Ben yanarım dün ü günü, bana seni gerek seni

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim

Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni

Aşkın aşıkları öldürür, aşk denizine daldırır

Tecelli ile doldurur, bana seni gerek seni

Aşkın şarabından içem, Mecnun olup dağa düşem

Sensin dün ü gün endişem, bana seni gerek seni

Sofilere sohbet gerek, Ahilere Ahret gerek

Mecnunlara Leyli gerek, bana seni gerek seni

Eğer beni öldüreler, külüm göke savuralar

Toprağım anda çağıra, bana seni gerek seni

Cennet Cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri

İsteyene ver sen anı, bana seni gerek seni

Yunus'dürür benim adım, gün geçtikçe artar odum

İki cihanda maksudum, bana seni gerek seni