Lise son sınıf kitabında Edip Cansever'in şiiri sansürlendi!

Ahmet Küçük

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Türk edebiyatının en önemli şairlerinden Edip Cansever’in “Masa da Masaymış Ha” isimli şiiri lise 4’üncü sınıflarında okutulan ders kitabında sansürlendiği ortaya çıktı.

Lise son sınıflarda okutulan ders kitabında Edip Cansever’in şiiri sansürlendi. Daha önce de Yunus Emre, Kaygusuz Abdal gibi halk ozanlarının şiirlerinde uygulanan sansür, bu sefer Cansever’in “Masa da Masaymış Ha” şiirinde belirlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ders kitabı olarak okuttuğu Ekoyay Yayınevi basımında, Edip Cansever’in şiirindeki “Bir bira içmek istiyordu kaç gündür/Masaya biranın dökülüşünü koydu” dizeleri sansürlenerek yerine “…” konuldu.

İşte Cansever’in o şiiri:

Masa da Masaymış Ha

Adam yaşama sevinci içinde

Masaya anahtarlarını koydu

Bakır kâseye çiçekleri koydu

Sütünü yumurtasını koydu

Pencereden gelen ışığı koydu

Bisiklet sesini çıkrık sesini

Ekmeğin havanın yumuşaklığını koydu

Adam masaya

Aklında olup bitenleri koydu

Ne yapmak istiyordu hayatta

İşte onu koydu

Kimi seviyordu kimi sevmiyordu

Adam masaya onları da koydu

Üç kere üç dokuz ederdi

Adam koydu masaya dokuzu

Pencere yanındaydı gökyüzü yanında

Uzandı masaya sonsuzu koydu

Bir bira içmek istiyordu kaç gündür

Masaya biranın dökülüşünü koydu

Uykusunu koydu uyanıklığını koydu

Tokluğunu açlığını koydu.

Masa da masaymış ha

Bana mısın demedi bu kadar yüke

Bir iki sallandı durdu

Adam ha babam koyuyordu.

Yunus Emre ve Kaygusuz Abdal da sansürlenmişti

Halk ozanı Yunus Emre'nin yüzlerce yıllık şiiri Talim Terbiye engeline takılmıştı. 10. sınıf edebiyat kitabında yer alan "Cennet cennet dedikleri" şiirindeki iki satır yayınevi tarafından sansürlenmiş, Üstelik Talim Terbiye Kurulu "Şiirden beklenen kazanımlar sağlanmıştır" açıklaması yapmıştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Eski Milli Eğitim Bakanı de , "Yunus Emre'yi sansürlemek bizim haddimize mi? Böyle bir şeyi düşünüyor olmak bile bence çok doğru bir yaklaşım değil" demişti.

Yunus Emre’ye sansür tartışmaları henüz soğumamışken 10. sınıf Türk Edebiyatı ders kitabında Kaygusuz Abdal’ın “Nefes” şiirindeki Alevilik kültürüne ait kavramların da yer aldığı dizelerin sansürlendiği ortaya çıkmıştı.

Şeker Portakalı ile Fareler ve İnsanlar da…

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), 100 Temel Eser listesi içinde yer alan "Şeker Portakalı" kitabını derste ödev olarak okutan bir öğretmene, kitabın müstehcen olduğu gerekçesiyle soruşturma açılmıştı. Öte yandan Fareler ve İnsanlar kitabı da İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından “sakıncalı” bulunmuştu.

Mimesis de sansüre takıldı

Elazığ İl Halk Kütüphanesi, Kültür Bakanlığı’nın tüm kütüphanelere dağıttığı Mimesis adlı tiyatro dergisinin 19. sayısını, 2500 yıl öncesine ait “müstehcen” resimler nedeniyle raflardan kaldırıp iade etmişti.

İstanbul Bahçelievler Necip Fazıl Kısakürek Lisesi’nde bir tarih öğretmeninin öğrencilerine okumaları için önerdiği Amin Maalouf'un Semerkant adlı kitabı da şikayet edilmişti.

Manyas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayıyla Yılmaz Erdoğan’ın “Kadınlık Bizde Kalsın” adlı oyununu öğrencilerine oynatan Manyas Lisesi müdürü Ali Kürşat Özgüler “öğrencilerin ahlakını bozduğu” gerekçesiyle tayin edilmişti.