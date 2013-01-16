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TÜBİTAK: Evrim teorisine sansür uygulandığı iddiaları doğru değil

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamada, evrim teorisinin sansürlenmesiyle ilgili çıkan haberlerin doğruları yansıtmadığı ifade edildi

16 Ocak 2013 20:30

TÜBİTAK, evrim teorisi ile ilgili kitapların baskı ve satışının durdurulduğu iddialarının doğru olmadığını açıkladı.
 
TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı basın yayın organlarında, kurumun ''evrim teorisi'' ile ilgili bilimsel yayınları hakkında bilgi eksikliğinden kaynaklanan haberlerin yer aldığı belirtildi.

Evrim teorisinin sansürlenmesiyle ilgili çıkan haberlerin doğruları yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

''Bu konuyla ilgili olarak ne Bilim Kurulumuzda ne de Yayın Danışma ve Değerlendirme Kurulumuzda herhangi bir karar alınmadığı gibi gündem dahi olmamıştır. Bilakis TÜBİTAK, dünyadaki tüm bilimsel araştırmaları ve gelişmeleri yakından takip etmekte, bu yayınları gerek akademik gerekse de popüler bilim kitapları olarak yayımlamayı sürdürmektedir.''

Ayrıca haberlerde adı geçen yazar ve kitaplar konusunda TÜBİTAK'ın herhangi sansürünün söz konusu olmadığı vurgulanan açıklamada, ''Konu tamamen yayın hakkı sözleşmelerinin yenilenmesi süreçleri ve teklif haklarıyla ilgili olup, evrim teorisi yayınlarının kaldırmasıyla ilgili değildir. Kaldı ki evrim teorisi konusunda halihazırda hem yayında hem de baskı programında kitaplarımız bulunmaktadır'' ifadelerine yer verildi.

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