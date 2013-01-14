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TÜBİTAK'tan evrim yasağı

TÜBİTAK, Darwin'in evrim kitaplarının basımını ve satışını sonlandırdı

14 Ocak 2013 18:28

TÜBİTAK, Darwin'in evrim kitaplarının basımını ve satışını sonlandırdı. Sadece Darwin değil, evrime ilişkin diğer kitaplar da TÜBİTAK'ın satış listesinde artık yer almıyor.

İlk tartışma 2009 yılında başlamıştı. UNESCO'nun 200'üncü doğum yıldönümü nedeniyle tüm dünyada 2009'u Darwin yılı ilan etmiş, TÜBİTAK da Bilim ve Teknik Dergisi’nin 15 sayfasını ve kapağını Evrim Teorisi’nin sahibi Darwin’e ayırmıştı. Ancak, Yönetim Kurulu derginin bu halini beğenmemiş, Darwin’le ilgili 15 sayfa dergiden atılmıştı. Kapağı hazırlayan Genel Yayın Yönetmeni de işinden olmuştu..

KanalB 'nin haberine göre, o dönem büyük tartışma yaratan olayın bir benzeri de şimdi yaşanıyor. TÜBİTAK artık Darwin'i tamamen sildi. TÜBİTAK yayınları, evrim teorisini anlatan kitapların basımını ve satışını durdurdu.

O kitaplar arasında sadece Darwin'e ait olanlar yok. Zooloji Profesörü Richard Dawkins’e ait Kör Saatçi ve Gen Bencildir kitapları, Alan Moorehead’dan Darwin ve Beagle Serüveni, Stephen Jay Gould’dan Darwin ve Sonrası ve Mahlon Hoagland’dan Hayatın Kökleri kitaplarının da aralarında bulunduğu pek çok kitap, listeden çıkartıldı. TÜBİTAK’ın eski satış listesinden geriye tek kalan ise Linda Gamlin’in Evrim kitabı oldu.

 

TÜBİTAK yasağı yalanladı

 

KanalB'nin haberinde yer alan söz konusu yasağa ilişkin T24'e konuşan TÜBİTAK  yetkilisi, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yetkili "Aslı astarı olmayan bu haberlerin nereden çıktığını anlayamadık. Söz konusu kitapların baskısı tükendi ve yeni baskılar basım aşamasındadır. TÜBİTAK olarak gerçeği yansıtmayan bu haberler içinde herhangi bir yazılı açıklama yapmayacağız" dedi.

 

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