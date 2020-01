Yunanistan 'Hayır' dedi

Yunanistan, kreditörlerin nakit akışının yeniden sağlanması karşılığında öne sürdüğü koşulları hükümetin kabul edip etmemesi konusunda karar vermek üzere sandığa gitti. Yunan halkının ezici bir çoğunluğu, mevcut kurtarma paketine "hayır" dedi.

10 milyona yakın seçmenin bulunduğu ülkede referanduma katılım oranı yüzde 62.50 olurken, geçerli oyların yüzde 61.31'inden "hayır", yüzde 38.69'undan "evet" oyu çıktı.

Resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından konuşan Başbakan Aleksis Çipras, "Demokrasiye şantaj yapılamaz" derken, Maliye Bakanı Yanis Varufakis, "Yunan halkı ultimatomu iade etti" diye konuştu. Evet kampanyasını destekleyen, ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi lideri Antonis Samaras, hezimetin ardından istifa etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, bugün Paris'te bir araya gelerek referandum sonuçlarını değerlendirecek. Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun oluşturduğu Troyka'nın kreditörleri de Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelerek seçim sonuçlarını değerlendirecek.

03:00 Referandumda kullanılan oyların tamamı sayıldı.

OXI (Hayır): Yüzde 61.31 (3.558.450 oy)

NAI (Evet): Yüzde 38.69 (2.245.537 oy)

Oylamaya katılım oranı: Yüzde 62.50

Geçersiz/boş oy oranı: Yüzde 5.80

01:59 Yunan siyasi liderler yarın sabah 10:00'da Cumhurbaşkanı Pavlopoulos'la görüşecek.

01:58 Oyların yüzde 96'sı sayıldı: OXI (Hayır) yüzde 61.32 NAI (Evet) yüzde 38.68

01:07 Euro Grup Başkanı Jeroeb Dijsselbloem, "Yunan referandumundan çıkan sonucu gördük. Bu sonuç, Yunanistan'ın geleceği için oldukça pişmanlık verici olacaktır. Yunan ekonomisinin düzelmesi için zor önlemler ve reformlar kaçınılmaz" dedi.

00:27 Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'la görüşen Çipras, "Şimdi esas olan içte sağlam ortak bir cepheyi yaratmak. Avrupalılara tekliflerimizin mantıklı olduğunu göstermeliyiz. Adil bir anlaşma elde edilmeli. Şimdi, Yunan yetkililerin yeni girişimlerini bekleyeceğiz. Euro Grubu yeni durumu 7 Temmuz Salı günü değerlendirecek" dedi.

00:13 Oyların yüzde 90'ı sayıldı: OXI (Hayır) yüzde 61.45, NAI (Evet) yüzde 38.55

00:05 Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Yunanistan için insani yardım programı başlatılmasının acil olduğunu söyledi

23:33 Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, referandum sonuçlarının neredeyse belli olmasının ardından bir konuşma yaparak şunları söyledi:

"Demokrasiye şantaj yapılamayacağını kanıtladık. Kimin ne oy verdiğinden bağımsız olarak, şimdi bir aradayız. Kolay çözümler yok ancak iki taraf da iyi niyetli olduğu sürece adil çözümler var. Yarın görüşmelere geri döneceğiz, hedefimiz bankacılık sistemini ve ekonomiyi stabilize etmek."

23:27 Oyların yüzde 82,04'ü sayıldı: OXI (Hayır) yüzde 61.57, NAI (Evet) yüzde 38.43

23:20 Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Hollande, Euro Bölgesi hükümet ve devlet başkanlarının salı günü olağanüstü bir zirve kapsamında bir araya gelmesi çağrısında bulundu.

23:10 Yeni Demokrasi (ND) lideri Antonis Samaras istifa etti

22:45 Polonya Başbakanı Kopacz: Eğer tahminler doğruysa, Yunanlar açısından Euro Bölgesi'ni terk etmekten başka yol kalmadı.

22:35 Maliye Bakanı Varufakis, referandum sonuçlarının ardından bir açıklama yaptı. "Yunan halkı kemer sıkma politikalarına hayır dedi" diyen Varufakis, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Halkımız 5 yıl boyunca kendisine dayatılan kemer sıkma politikalarına hayır dedi. Biz de 5 ay boyunca halkımızın mantıklı isteğinin duyulması için mücadele ettik. Ne yazık ki kreditörlerimiz müzakereyi kabul etmediler, bize ültimatom verdiler. Halkımız ültimatomu iade etti. Bu sonuçla kreditörlerle yeniden masaya oturacağız. Borcumuzun yeniden yapılandırılmasını talep edeceğiz. Yarından itibaren Avrupa yaralarını sarmaya başlayacak. Yunanistan kreditörlere işbirliği elini uzatacak."

22:20 Sputniknews'de yer alan habere göre, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Genel Sekreteri Dimitri Kuçubas, referandum sonuçlarıyla ilgili olarak, "AB içerisinde evet ya da hayır oylarıyla halk yanlısı stratejiler ortaya çıkmayacak. Evet ve hayırlar AB normlarını savunuyor. Hayır oyu kullananları, hükümetin bu hayır oyunu halk karşıtı politikaları için bir evet oyuna çevirmesine izin vermemeye davet ediyoruz. SYRIZA-ANEL koalisyon hükümeti referandum sonucunu halkımıza yeni acı reçeteler empoze etmek için kullanmaya çalışmasın" açıklamasını yaptı.



22:06 Rusya Ekonomi Bakan Yardımcısı Alexey Lichachev, referandum sonuçlarının Euro Bölgesi'nden çıkmak anlamına geldiğini söyledi.

21:54 İçişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan seçim sonuçlarına göre oyların yüzde 50'si sayıldı

21:48 Reuters'in haberine göre, Almanya Tasarruf Bankası'nın başındaki yetkililer, seçim sonuçları sonrasında Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkması gerektiğini söyledi.

21:45 Oyların yüzde 43'ü sayıldı; 'Hayır' oylarının oranı yüzde 61.08, 'Evet' oylarının oranı ise yüzde 38.92.

21:42 Syriza'nın ve Başbakan Aleksis Çipras'ın en büyük destekçilerinden biri olan Podemos lideri Pablo Iglesias, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. İki gün önce başkent Atina'da gerçekleştirilen 'OXI' (hayır) mitinginden bir kareyi paylaşan Iglesias, altına da 'Bugün Yunanistan'da demokrasi kazandı' notunu düştü.

21:22 Avrupa Birliği yetkilileri, Yunanistan'daki oylama sonrasında acil toplantı yapma planlarının olmadığını belirtti

21:18 'Hayır' oyu verenler, başkent Atina'da erken kutlamalara başladı

20:48 Şu ana kadar açılan sandıklarda "Hayır" oyu verenlerin sayısının daha fazla çıkmasının ardından hükümet yetkililerden açıklamalar gelmeye başladı. Savunma Bakanı Panos Kammenos, "Yunanlar tehdide boyun eğmez, demokrasi kazandı" açıklamasını yaparken; Hükümet Sözcüsü Gabriel Sakellaridis ise kreditörlerle müzakerelerin hemen başlaması ve iki gün içerisinde tamamlanması gerektiğini söyledi.

20:20 İçişleri Bakanı Voutsis, referandum sonuçlarına yönelik siber saldırının püskürtüldüğünü açıkladı

19:42 Maliye Bakanı Varufakis, 24 saat içinde anlaşma olacağını söylediği yönündeki iddiaları reddetti. Twitter hesabından bir açıklama yapan Varufakis, "24 saat içinde anlaşma olabilir dedim ancak zehirli medyamız 24 saat içinde anlaşma olacağı tahmini yapmışım gibi haberleştirdi. Çık bakalım işin içinden" dedi.

"In 24h we COULD have an agreement", I said. But our toxic media rushed to report that I predicted an agreement within 24h. Go figure!