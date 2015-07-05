Kreditörlerin nakit akışının yeniden sağlanması karşılığında öne sürdüğü koşulları hükümetin kabul edip etmemesi konusunda karar vermek üzere sandığa gidilen Yunanistan'da sonuçların açıklanmaya başlamasının ardından, Syriza'nın ve Başbakan Aleksis Çipras'ın en büyük destekçilerinden biri olan Podemos lideri Pablo Iglesias, kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

İki gün önce başkent Atina'da gerçekleştirilen 'OXI' (hayır) mitinginden bir kareyi paylaşan Iglesias, altına da 'Bugün Yunanistan'da demokrasi kazandı' notunu düştü.