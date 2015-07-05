Yunanistan'daki kritik referandumda seçmenlere sorulan soru ne?

30 Haziran itibarıyla IMF’ye olan 1.6 milyar Euro’luk borcunu ödemeyerek resmen temerrüde düşen Yunanistan’da halk, bugün kurtarma paketini oylamak için sandığa gidiyor.

Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF’ten oluşan Troyka, SYRIZA hükümetinden kemer sıkma önlemlerini almasını istiyor. Düşük maaşlı emeklilere yapılan iyileştirmelerin kaldırılmasını reddeden SYRIZA, 1.6 milyar Euro’luk borcu, Şubat ayında kesilen 7,2 milyar Euro’luk fonun ödenmesi halinde ödemeyi taahhüt ediyor.

Referandumdan “EVET” çıkması halinde Başbakan Aleksis Çipras’ın istifa etmesi, geniş tabanlı bir koalisyon hükümetinin kurulması ve ülkenin Kasım ayında erken seçime gitmesi bekleniyor. “HAYIR” çıkması halindeyse, SYRIZA’nın pazarlık gücünün artması bekleniyor, ancak uzmanlar Yunanistan’ın Drahmi’ye dönmesine yol açabilecek bu kararın Euro Bölgesi için ciddi bir krizin habercisi olabileceğini vurguluyor.

Kritik referandumda, Yunan halkına sorulan soru aynen şöyle:

“Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve IMF tarafından 25/06/2015 tarihli Eurogroup toplantısında önerdikleri iki bölümden oluşan ama yekpare olan anlaşma tasarısı kabul edilmeli mi?

Birinci metin, “Halihazırdaki programın reform için tamamlanması ve Ötesi” başlığını ve ikinci metin de “Borcun sürdürülebilirliği ile ilgili ön çalışma” başlığını taşımaktadır. (Tırnak içindeki bu başlıkların İngilizcesi de metinde yer alıyor)

Ülkemiz vatandaşlarından üç kurumun önerdiği tasarıyı reddedenler HAYIR,

Ülkemiz vatandaşlarından üç kurumun önerdiği tasarıyı onaylayanlar EVET olarak belirtmelidir.”