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Dünya

Çipras: Demokrasiye şantaj yapılamayacağını kanıtladık

'Referandum sonuçları Avrupa ile çatışma anlamına gelmiyor. Kolay çözümler yok ancak iki taraf da iyi niyetli olduğu sürece adil çözümler var'

06 Temmuz 2015 03:31

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras referadum sonuçlarının netleşmesinin ardından bir konuşma yaptı. "Kimin ne oy verdiğinden bağımsız olarak, şimdi bir aradayız" diyen Çipras, referandumda oylananın Avrupa'dan çıkmak ya da çıkmamak olmadığına dikkat çekti. Yunanistan Başbakanı, "Bugün tarih sayfalarında bir yenisini açtık" dedi.

Çipras'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Bugün demokrasiye şantaj yapılamayacağını kanıtladık. Yunan halkı cesur bir seçim yaptı. Kimin ne oy verdiğinden bağımsız olarak, şimdi bir aradayız. Referandum sonuçları Avrupa ile çatışma anlamına gelmiyor. Kolay çözümler yok ancak iki taraf da iyi niyetli olduğu sürece adil çözümler var. Yarın görüşmelere geri döneceğiz, hedefimiz bankacılık sistemini ve ekonomiyi stabilize etmek. Avrupa'dan çıkmayı ya da içinde olmayı oylamadık. Referandumun kazananı yada kaybedeni yok. Yunanistan uygulanabilir bir planı kabul edecek."

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