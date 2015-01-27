Bu fotoğrafın ardından Papandreu adı Yunanistan Meclisi'nde 92 yıl sonra ilk kez yok

Yunanistan’da radikal sol koalisyon Syriza’nın 149 sandalye kazanarak parlamentoya 13 vekil sokan AB karşıtı sağ parti ANEL ile koalisyon hükümeti kurduğu seçimler, siyasetin önemli hanedanı Papandreu’lara da acı fatura çıkardı. 2011 yılındaki ekonomik kriz döneminde Almanya Başbakanı Angela Merkel’den fırça yerken çekilen fotoğrafıyla tepki çeken dönemin Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu yeniden seçilemezken, yeni kurduğu KIDISO Partisi de yüzde 3’lük barajı geçemedi.

92 yıl sonra ilk kez parlamentoda Papandreu ailesinden bir temsilci yer almayacak. Papandreu Yunanistan Başbakanı iken 2 Kasım 2011’de Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’ye haber vermeden, AB ve IMF’nin 110 milyar euro’luk “1. Kurtarma Paketi” için referanduma gideceğini açıklamıştı.

Papandreu’nun kararına son derece kızan Merkel ile Sarkozy, dönemin Yunan Başbakanı’nı bir gün sonra Cannes’daki G-20 Zirvesi’ne çağırmışlardı. Papandreu, Merkel’in azarlarını iki eli önünde bağlı dinlemişti. Halk ve siyasi partiler Papandreu’ya büyük tepki götermişti. Papandreu, 9 Kasım 2011’de istifa etti. 2012 seçimlerinde ise merkez sağcı Yeni Demokrasi ve Evangelos Venizelos başkanlığında PASOK koalisyonu kuruldu. Papandreu ise 2012 seçimlerdinde milletvekili olarak parlamentoda yerini aldı.

Hürriyet Gazetesi Atina Temsilcisi Yorgo Kırbaki’nin haberine göre, Yunan halkı o fotoğraftan yaklaşık 3.5 yıl sonra Avrupa’ya karşı sert tavır takınacağını vaad eden SYRİZA’ya oy verdi. 41 yıllık Yeni Demokrasi ve PASOK hükümetleri hegemonyasını bitirdi. Papandreu’nun üç hafta önce kurduğu Demokrat Sosyalistler Hareketi (KİDİSO) yüzde 3 barajını (yüzde 2.46) aşamadı. Papandreu’lar 92 yıl sonra ilk kez milletvekili seçilemediler. Yunanistan’da başbakanlık yapan dede (Yorgo), baba (Andreas) ve torun (Yorgo) 1923’den bu yana milletvekili seçiliyorlardı.